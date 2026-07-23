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মেট্রো যাত্রীদের জন্য জরুরি অ্যালার্ট: টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন এড়াতে বড় পরামর্শ কর্তৃপক্ষের, জেনে নিন নয়া সময়সূচি

Published: Jul 23, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:44 PM IST

Kolkata Metro:  সোম থেকে শুক্রবার। সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে সকাল ৬ থেকে মেট্রো চলবে ব্লু ও গ্রিন লাইনে। রাতের লাস্ট মট্রো সময়ও পিছোচ্ছে অনেকটাই। ২৭ জুলাই থেকে চালু নতুন টাইম টেবিল।

 

 

 

মেট্রোর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা1/7

মেট্রোর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

অয়ন ঘোষাল: বাজেট বাড়তি বরাদ্দ। বদলে যাচ্ছে কলকাতা মেট্রো। উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে এবার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পথে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর অতিরিক্ত জেনারেল ম্য়ানেজার এস এস কান্নান জানালেন, 'টাকা চলে এলেই আমরা দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে পথে হাঁটব। বিশেষ নজর দেওয়া হবে ব্লু লাইনে'।

কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো2/7

কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো

মেট্রো পথে জুড়ছে শহর। কলকাতায় তো এখন গঙ্গার নিচে দিয়েও চলছে মেট্রো। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যাত্রীদের চাপও।

 

নজর ব্লু লাইনে3/7

নজর ব্লু লাইনে

সোম থেকে শুক্র। সকাল ৬টা ৫০ নয়, সপ্তাহের কাজে দিনগুলি ৬টা থেকে মেট্রো চলবে ব্লু লাইনে। লাস্ট মেট্রো সাড়ে দশটায়। আগে ছিল  ৯টা ৪৪।

 

সকাল ৬টা থেকে মেট্রো4/7

সকাল ৬টা থেকে মেট্রো

সকাল ৬ টা থেকে পরিষেবা চালু হচ্ছে গ্রিন লাইনেও। আগে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ রুটে সকালে প্রথম মেট্রো ছিল ৬টা ৩৯ মিনিটে।

 

মেট্রোর নতুন টাইম টেবিল5/7

মেট্রোর নতুন টাইম টেবিল

২৭ জুলাই থেকে শুরু হবে মেট্রো নতুন টাইম টেবিল। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে চালু হচ্ছে এই বর্ধিত পরিষেবা। তবে যদি পর্যাপ্ত যাত্রী পাওয়া য়ায়, তাহলে নতুন এই টাইম টেবিলও স্থানীয় হবে।

 

স্মার্টকার্ড কিংবা অ্যাপে টিকিট কাটুন6/7

স্মার্টকার্ড কিংবা অ্যাপে টিকিট কাটুন

কলকাতা মেট্রো অতিরিক্ত  জেনারেল ম্য়ানেজার এস এস কান্নান জানিয়েছেন, 'টিকিট কাটার অনেক উপায় আছে।  একটা কাউন্টার অ্যাপবেসড আছে,স্মার্টকার্ড বেসড আছে। সকালে যখন আমরা পরিষেবা চালু করব, তার আগেই কাউন্টারগুলি খুলে যাব'।

 

সকাল থেকেই খোলা কাউন্টার7/7

সকাল থেকেই খোলা কাউন্টার

 মেট্রোর অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার বলেন, আমি অনুরোধ করব, অ্যাপবেসড, স্মার্টকার্ড বেসড কাউন্টার থেকে টিকিট কাটুন। সময় বাঁচবে। পরীক্ষামূলকভাবে পরিষেবা চালু করছি, কাউন্টারও খোলা থাকবে।

 

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