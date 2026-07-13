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ড্রাইভার ছাড়াই ছুটবে মেট্রো! পরীক্ষায় পাশ কলকাতা, জয়যাত্রা এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:16 AM IST

Kolkata Metro: রেলওয়ে সেফটি কমিশন যারা রেলের নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা তদন্ত এবং নতুন রেললাইনের পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে নজরদারি চালানোর দায়িত্বে থাকেন তার শীর্ষ কর্তা অর্থাৎ সিআরএস বা কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয় গেট সেন্সর এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত অপারেশনে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করছে সেটা খতিয়ে দেখেন। 

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অয়ন ঘোষাল: মিলল প্রাথমিক সবুজ সংকেত। গ্রিন লাইন মেট্রোয় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সাড়ে ৭ ঘণ্টা ধরে খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। 

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চালক বিহীন স্বয়ংক্রিয় রেডিও অ্যাক্টিভ তরঙ্গের মাধ্যমে মেট্রো চলাচলের পথ আরও সুগম হল। হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সবকটি স্টেশনে এবং সুড়ঙ্গ বা এলিভেটেড করিডোরে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট রেলওয়ে সেফটি কমিশনার। প্রাথমিক রিপোর্ট খুব শীঘ্রই আসবে। 

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গতকাল, ১২ জুলাই (রবিবার) গ্রিন লাইন মেট্রোয় অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন (ATO) সিস্টেমের পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার কারণে সকাল ৯ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪ টে পর্যন্ত ওই লাইনে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। 

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কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (CRS) নিজে উপস্থিত থেকে এই পরীক্ষাটি খতিয়ে দেখেন। রেলের নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা তদন্ত এবং নতুন লাইনের পরিকাঠামো নজরদারির দায়িত্বে থাকে এই রেলওয়ে সেফটি কমিশন। 

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পরীক্ষাকালে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের স্বয়ংক্রিয় গেট সেন্সর এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করছে, তা দেখা হয়। পাশাপাশি মেট্রো স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচল, গতি নিয়ন্ত্রণ এবং স্টেশনে সঠিকভাবে থামছে কি না- এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

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পরীক্ষার পর ইতিবাচক প্রাথমিক ছাড়পত্র মিলেছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি মেট্রো কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই চালকবিহীন এই মেট্রোর জয়যাত্রা গ্রিন লাইনে শুরু হবে।

TAGS:
kolkata metro
Kolkata Metro Green Line

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