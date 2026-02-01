English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Metro BIG UPDATE: বিগ আপডেট! মেট্রোর টিকিটে বড় পরিবর্তন, ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের টিকিট কাটতে হবে না আর...

Kolkata Metro return ticket new policy: শহর কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো রেল। প্রতিদিন কয়েক লক্ষ যাত্রী এই পরিষেবার ওপর নির্ভর করে গন্তব্যে পৌঁছান। কিন্তু গত দেড় দশক ধরে নিত্যযাত্রীদের একটি বড় ক্ষোভ ছিল—আসা এবং যাওয়ার জন্য দুবার টিকিট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়ানো। অবশেষে যাত্রীদের সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শনিবার থেকে কলকাতা মেট্রোর পাঁচটি রুটেই ফিরল 'রিটার্ন টিকিট' বা ফিরতি যাত্রার বিশেষ সুবিধা।

| Feb 01, 2026, 04:59 PM IST
২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে টোকেন ব্যবস্থার বদলে কিউআর (QR) কোড ভিত্তিক কাগজের টিকিট চালু হলেও এই দাবি অপূর্ণই ছিল। অবশেষে ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সেই কিউআর কোড টিকিটেই ফিরল রিটার্ন সুবিধা।  

মেট্রো কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যাত্রীরা এখন টিকিট কাউন্টার থেকে একবারে যাতায়াতের টিকিট কাটতে পারবেন।  

স্টেশনের এন্ট্রি গেটে কিউআর কোড স্ক্যান করে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করবেন। ফেরার পথে যাত্রীকে আর কাউন্টারে যেতে হবে না। তাঁর কাছে থাকা আগের টিকিটটিই সরাসরি এন্ট্রি গেটে স্ক্যান করে পুনরায় মেট্রো পরিষেবা পাবেন।

কেন ফিরল এই ব্যবস্থা? মূল কারণ ‘কর্মী শূন্যতা’

মেট্রো রেল সূত্রের খবর, বর্তমানে কলকাতা মেট্রো তীব্র কর্মী শূন্যতায় ভুগছে। পর্যাপ্ত লোকবল না থাকায় অনেক স্টেশনেই টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হয়েছে।   

কেন ফিরল এই ব্যবস্থা? মূল কারণ ‘কর্মী শূন্যতা’

ফলে হাতেগোনা কয়েকটি কাউন্টারে টিকিটের জন্য যাত্রীদের লম্বা লাইন দিতে হচ্ছিল। ব্যস্ত সময়ে টিকিট কাটতে গিয়ে অনেকের ট্রেন মিস হওয়ার ঘটনাও ঘটছিল।   

কেন ফিরল এই ব্যবস্থা? মূল কারণ ‘কর্মী শূন্যতা’

রিটার্ন টিকিট চালু হওয়ায় যাত্রীদের এক দিনে দুবার কাউন্টারমুখী হতে হবে না। এর ফলে কাউন্টারের ওপর থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ চাপ কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।  

খুচরো সমস্যার স্থায়ী সমাধান

মেট্রো যাত্রীদের দীর্ঘদিনের এক বড় সমস্যা ছিল ‘খুচরো’। ২৫, ৩৫ বা ৪৫ টাকার মতো ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই যাত্রী ও রেলকর্মীদের মধ্যে বচসা বাঁধত। 

খুচরো সমস্যার স্থায়ী সমাধান

অনেক সময় খুচরো না থাকায় টিকিট না দেওয়ার অভিযোগও উঠত। যাত্রীদের বক্তব্য ছিল, খুচরোর ব্যবস্থা করা সরকারের কাজ, সাধারণ মানুষের নয়। 

খুচরো সমস্যার স্থায়ী সমাধান

এখন রিটার্ন টিকিট বা আপ-ডাউন যাত্রার টিকিট একবারে কাটার ফলে ভাড়ার অঙ্ক রাউন্ড ফিগার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যা খুচরো দেওয়ার ঝামেলা অনেকটাই কমিয়ে দেবে।  

যাত্রীদের ওপর প্রভাব

বর্তমানে কাজের দিনে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ কিউআর কোড টিকিটে সফর করেন। বাকিরা স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করলেও, পর্যটক বা অনিয়মিত যাত্রীদের জন্য এই পরিষেবাটি এক বিশাল আশীর্বাদ। 

যাত্রীদের ওপর প্রভাব

বিশেষ করে যাঁরা বয়স্ক বা যাঁদের কার্ড নেই, তাঁদের ভোগান্তি এখন অনেকটাই কমবে। কর্তৃপক্ষের আশা, এই সুবিধার ফলে কাগজের কিউআর কোড টিকিট ব্যবহারের হার আরও বাড়বে।  

যাত্রীদের ওপর প্রভাব

দীর্ঘ ১৫ বছরের ব্যবধানে পুরনো প্রথা নতুন প্রযুক্তিতে (QR Code) ফিরে আসায় খুশি শহরবাসী। স্মার্ট সিটির স্মার্ট পরিবহনে গতির সাথে তাল মেলাতে গেলে কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট হওয়াটা মানানসই ছিল না।   

যাত্রীদের ওপর প্রভাব

মেট্রোরেলের এই পদক্ষেপ কেবল যাত্রী সুবিধাই বাড়াবে না, বরং রেলের কর্মী ব্যবস্থাপনার সংকট মোকাবিলাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে প্রমাণিত হবে।  

