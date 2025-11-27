English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kolkata PG Shocking Incident: জানালা দিয়ে ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি তুলল পাশের পিজির কলেজছাত্র... তারপরই জঘন্য কাজ...

Kolkata PG Shocking Incident: পাশাপাশি দুটো বিল্ডিং। ২টোই পিজি। একটা ছেলেদের। আরেকটা মেয়েদের। আর সেখানেই একেবারে জঘন্য ঘটনা।  

| Nov 27, 2025, 07:15 PM IST
1/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

নান্টু হাজরা: কলেজ ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি মোবাইলে তুলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করার অভিযোগ। (প্রতীকী ছবি)

2/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

পিজিতে থাকা এক বেসরকারি কলেজ ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি মোবাইলে তুলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করার অভিযোগে গ্রেফতার এক কলেজ ছাত্র। (প্রতীকী ছবি)

3/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

ধৃত ছাত্রও একটি বেসরকারি কলেজেরই পড়ুয়া। গ্রেফতার করেছে বিধান নগর মহিলা থানার পুলিস। (প্রতীকী ছবি)

4/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

পুলিস সূত্রে খবর, ধৃত ছাত্র মেদিনীপুরের বাসিন্দা। সল্টলেকের নয়াপট্টিতে পিজি থাকতো। (প্রতীকী ছবি)

5/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

অভিযোগকারী ছাত্রী সেও পিজিতে থাকে, পাশাপাশি দুটো বিল্ডিং। ২টোই পিজি। (প্রতীকী ছবি)

6/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

অভিযোগ, অভিযুক্ত ছাত্র পিজি রুমের জানালা দিয়ে ওই ছাত্রীর পোশাক বদলানোর ছবি তোলে। (প্রতীকী ছবি)

7/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

তারপর সেই ছবি বিভিন্ন বন্ধুদের দেখায়। সেই খবর জানতে পেরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই ছাত্রী। (প্রতীকী ছবি)

8/8

কলকাতার সল্টলেকের পিজিতে জঘন্য ঘটনা

Kolkata PG Shocking Incident

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। আজ ধৃতকে বিধান নগর কোর্টে তোলা হয়। (নিজস্ব ছবি)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস...

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস...

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস... 11
Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড... 8
Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...

Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...

Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের... 10
Cyclone Senyar Big Update: &#039;বিরলের মধ্যে বিরলতম&#039; সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...

Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...

Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে... 8