Zee News Bengali
Kali Puja 2025: কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফাটালেই বিপদ! ২ ঘণ্টা মাত্র সময়, না হলেই ধরবে পুলিস...

| Oct 17, 2025, 03:33 PM IST
1/6

বাজি ফাটানোর নিয়ম-কানুন

অয়ন ঘোষাল: বাজি কিনছেন তো। কখন সেগুলি ফাটাবেন জানেন তো? সময়ের নড়চড় হলে পড়তে পারেন আইনের কোপে। জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিস।

2/6

বাজি ফাটানোর নিয়ম-কানুন

শুধুমাত্র প্রশাসন অনুমোদিত গ্রিন বাজি ফাটানো যাবে। গ্রিন স্টিকার মার্ক না থাকলে পুলিস বাজি বাজেয়াপ্ত সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত রকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। 

3/6

বাজি ফাটানোর নিয়ম-কানুন

সোমবার কালীপুজোর দিন ২০ অক্টোবর রাত ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত দু ঘণ্টা সময় ধার্য হয়েছে।

4/6

বাজি ফাটানোর নিয়ম-কানুন

ছট পুজোর দিন সূর্য প্রণাম যাত্রা চলাকালীন সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত গ্রিন বাজি ফাটানো যাবে। 

5/6

বাজি ফাটানোর নিয়ম-কানুন

বিজ্ঞপ্তির নিয়মের অন্যথা হলে পুলিশ সুয়োমোটো অথবা প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। 

6/6

বাজি ফাটানোর নিয়ম-কানুন

কলকাতা পুলিসের অধীন সমস্ত থানাকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

