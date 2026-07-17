/মোবাইল বাড়িতেই, হয়নি অশান্তি! হাওড়া স্টেশনেই শেষ দেখা! রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ১৫ বছরের শুটার দময়ন্তী

Shooter Damayanti Sen missing: সম্প্রতি জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পাওয়া এই কিশোরী বৃহস্পতিবার সকালে কেনাকাটার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। শেষবার তাকে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেছে। মোবাইল বাড়িতেই রেখে গেছে সে। তদন্তে নেমেছে হাওড়া থানার পুলিস।
দেবব্রত ঘোষ: শুটিংয়ে জাতীয় দলের ট্রায়ালের সুযোগ, তার আগেই রহস্যজনক নিখোঁজ হাওড়ার প্রতিভাবান শুটার দময়ন্তী সেন! বয়স মাত্র ১৫ বছর। হাওড়ার মধ্যপ্রদেশের এই কিশোরী শুটার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিখোঁজ। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছে হাওড়া স্টেশনে। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকারের ছাত্রী দময়ন্তী।
মধ্য হাওড়ার উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা দময়ন্তী। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির কাছেই একটি দোকানে দুধ কিনতে যাচ্ছে বলে বের হয় সে। ৯টা নাগাদ সে বেরিয়েছিল দুধ কিনতে। সাড়ে ৯টা বাজলেও মেয়ে ফিরছে না দেখে তার পরিবারের সদস্যেরা ভেবেছিলেন, দময়ন্তী নদীর ধারে প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবার।
সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছে। ৯টা ৪৬ নাগাদ স্টেশনে ঢুকছে দময়ন্তী। ১০ টা ১ মিনিট নাগাদ তাকে শেষ দেখা যায় ৪-৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোতে। কিন্তু সে কার সঙ্গে বা কেন সেখানে গেল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
রাজ্য স্তরে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পর সম্প্রতি জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছিল ১৫ বছরের এই প্রতিভাবান রাইফেল শুটার। প্রতিদিন নিয়ম মেনে চলত অনুশীলন। সাফল্যের ঠিক দোরগোড়ায় এসে এই নিখোঁজ হওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না পরিবার।
দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, নিখোঁজ হওয়ার আগের রাতেও সব স্বাভাবিক ছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়িতে কোনও অশান্তিও হয়নি। এমনকি তার মোবাইল ফোনটিও বাড়িতেই রয়েছে। কোনো ক্লু না পেয়ে দিশেহারা বাবা।
ইতিমধ্যে হাওড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। সমাজমাধ্যমে তার নিখোঁজ হওয়ার খবর প্রকাশ করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পুলিস গুরুত্ব সহকারে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে বাড়িতে কোনও অশান্তি হয়নি বলেও জানানো হয়েছে পরিবারের তরফে। কিন্তু সূত্রের খবর, বুধবার রাতে মোবাইল দেখাকে কেন্দ্র করে বাবা মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল।