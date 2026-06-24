আতঙ্কের তারাতলা! দু'টি ফ্লোর একসঙ্গে চিঁড়ে চ্যাপ্টা! ড্রোনে চলবে এরিয়াল সার্ভে; মৃত্যু ১, এখনও পর্যন্ত জীবিত উদ্ধার ২৩

অয়ন ঘোষাল: বড় হাইড্রলিক ক্রেন নিয়ে আসা হয়েছে। এসেছে NDRF। সেনাও। উদ্ধার করা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনাস্থলে একে একে এসেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। আসেন অগ্নিমিত্রা পাল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুরো ঘটনার উপর নজর রাখছেন। ফোনে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর রাখছেন ও জরুরি নির্দেশ দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন মুখ্য়মন্ত্রী।
হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হচ্ছে নির্মাণের ভেঙে পড়া অংশ। আনা হয়েছে আরও গ্যাস কাটার। এসেছে অক্সিজেন সিলিন্ডারও।
জানা গিয়েছে, যেখানে ভাঙছে, সেখানে কয়েকজন শ্রমিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।
ড্রোন এল, ড্রোন নিয়ে এল সেনা। এবার এরিয়াল সার্ভে করে রেসকিউ চলবে।
দুটো ফ্লোর একসঙ্গে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। তাই উদ্ধার কাজ একটু বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে খবর।
উদ্ধার করা আহতের সংখ্যা বেড়ে ২৩।