লাল টুকটুকে গাল, গোল গোল চোখ, মিষ্টি হাসি! ভাইরাল কলকাতার 'কিউট' গণেশ, শিল্পী কে?

Kolkata Viral Cute Ganesh: বিশালাকার গণপতি নয়, যেন দেড়- দুবছরের বাচ্চা! অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে এই পৃথিবী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সবচেয়ে মিষ্টি, সবচেয়ে ভাইরাল গণেশ। গণপতি নয়, 'বেবি' গণেশ!
গণেশ চতুর্থীতে সোশাল মিডিয়া ছেয়ে গেল কলকাতার সবচেয়ে 'কিউট' গণেশের ছবি-ভিডিয়োতে।
প্রতিমার লাল টুকটুকে গাল, গোল গোল চোখ ও মিষ্টি হাসি। যেন দেড়-দুবছরের একটা ছোট্ট বাচ্চা বসে আছে!
এবারের গণেশ পুজোয় 'কিউট' গণেশ তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বরানগরের হাওয়া সকাল ক্লাব।
মুম্বইয়ের মতো লালবাগচা রাজার মতো বিশালাকার গণপতি নয়, বরানগরের হাওয়া সকাল ক্লাবের প্যান্ডেলে সবার নজর কেড়েছে 'বেবি' গণেশ।
শিল্পী পরিমল পাল বানিয়েছেন এই বেবি 'কিউট' গণেশ। তাঁর তুলির টানে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, প্রাণের ভাষা পেয়েছে 'বেবি' গণেশ প্রতিমা।
একটা ছোট্ট বাচ্চা, যেন সবে বসতে শিখেছে! অবাক বিস্ময় চোখে সে তাকিয়ে দেখছে এই বিশ্বকে! তবে হাওয়া সকাল একা নয়। বরানগরের আলমবাজারের আরেকটি গণেশ প্রতিমাও এই 'কিউট' গণেশের দৌড়ে আছে।
আলমবাজারের নবজ্যোতি সংঘের গণেশ প্রতিমাও 'কিউট' গণেশ তকমা পেয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা এই গণেশ প্রতিমা অবশ্য একদম বেবি নয়, ৫-৬ বছরের শিশু!