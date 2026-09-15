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লাল টুকটুকে গাল, গোল গোল চোখ, মিষ্টি হাসি! ভাইরাল কলকাতার 'কিউট' গণেশ, শিল্পী কে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:39 PM IST

Kolkata Viral Cute Ganesh: বিশালাকার গণপতি নয়, যেন দেড়- দুবছরের বাচ্চা! অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে এই পৃথিবী।

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সবচেয়ে মিষ্টি, সবচেয়ে ভাইরাল গণেশ। গণপতি নয়, 'বেবি' গণেশ!

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গণেশ চতুর্থীতে সোশাল মিডিয়া ছেয়ে গেল কলকাতার সবচেয়ে 'কিউট' গণেশের ছবি-ভিডিয়োতে।

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প্রতিমার লাল টুকটুকে গাল, গোল গোল চোখ ও মিষ্টি হাসি। যেন দেড়-দুবছরের একটা ছোট্ট বাচ্চা বসে আছে!

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এবারের গণেশ পুজোয় 'কিউট' গণেশ তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বরানগরের হাওয়া সকাল ক্লাব।

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মুম্বইয়ের মতো লালবাগচা রাজার মতো বিশালাকার গণপতি নয়, বরানগরের হাওয়া সকাল ক্লাবের প্যান্ডেলে সবার নজর কেড়েছে 'বেবি' গণেশ।

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শিল্পী পরিমল পাল বানিয়েছেন এই বেবি 'কিউট' গণেশ। তাঁর তুলির টানে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, প্রাণের ভাষা পেয়েছে 'বেবি' গণেশ প্রতিমা।

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একটা ছোট্ট বাচ্চা, যেন সবে বসতে শিখেছে! অবাক বিস্ময় চোখে সে তাকিয়ে দেখছে এই বিশ্বকে! তবে হাওয়া সকাল একা নয়। বরানগরের আলমবাজারের আরেকটি গণেশ প্রতিমাও এই 'কিউট' গণেশের দৌড়ে আছে। 

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আলমবাজারের নবজ্যোতি সংঘের গণেশ প্রতিমাও 'কিউট' গণেশ তকমা পেয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা এই গণেশ প্রতিমা অবশ্য একদম বেবি নয়, ৫-৬ বছরের শিশু!

TAGS:
Kolkata Viral Ganesh
Kolkata Cute Ganesh

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