Weather News: কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিপুল ঝড়বৃষ্টি; মহা-বিপর্যয় কলকাতা-সহ কোথায়?

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 19, 2026, 11:34 AM IST|Updated: May 19, 2026, 11:34 AM IST
Bengal Weather Update Today: যেহেতু বিদ্যুৎ চমকাবে ও বাজ পড়বে তাই সাধারণ মানুষকে ওই সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি।

 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতায় ধেয়ে আসছে এই প্রবল দুর্যোগ।

 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতার কিছু অংশে ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হবে।

 

বাতাসের গতি হবে ৩০ থেকে ৪০ কিমি। বজ্রপাতও হবে হালকা থেকে মাঝারি।

 

এর জেরে এই সব অঞ্চলে জারি হল হলুদ সতর্কতা!

 

যেহেতু বিদ্যুৎ চমকাবে ও বাজ পড়বে তাই সাধারণ মানুষকে ওই সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

 

প্রসঙ্গত, আজ সকালের আবহাওয়া-সংবাদেই জানা গিয়েছে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত এলাকায় বর্ষা এসেছে। ১৬ মে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে আন্দামানের কিছুটা অংশে ঢুকেছিল। ১৮ মে সম্পূর্ণভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দামান সাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ১ জুনের নির্ধারিত সময়ের ছ'দিন আগেই, ২৬ মে কেরলমে বর্ষা ঢুকবে বলে আগাম বার্তা ভারতের মৌসম ভবনের।

 

মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার নদিয়া পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে কালবৈশাখীর সতর্কতা রয়েছে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা হুগলি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী ৪৮ ঘন্টায় বেশি থাকবে। 

চলতি সপ্তাহে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চরমে উঠবে। তাপমাত্রার বড়সড়ো পরিবর্তন নেই। তবে ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি অনুভূত হবে। কলকাতায় ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে চল্লিশে ছোঁবে পারদ।

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন নেই। আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি। আগামীকাল থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায়। শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবিবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা।

