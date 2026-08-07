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মাত্র ৩৯ টাকায় কলকাতার নিত্যযাত্রীদের জন্য সরকারের এসি শাটল বাস: কোন রুটে চলবে? কোথায় যাবে? কবে শুরু? কী ভাবে বুক করবেন? সব জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:11 PM IST

Yatri Sathi App introduces AC Shuttle Bus: কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির নিত্যযাত্রীদের জন্য বিশেষত মহিলাদের জন্য স্বস্তির খবর রাজ্য সরকারের। 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ এবার আনছে এসি শাটল বাস। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ, বর্ষার ঘাম প্যাচপ্যাচে আর্দ্রতা কিংবা শহরের দীর্ঘ যানজট-- প্রতিদিনের এই ভোগান্তি লাঘব করতেই চালু হল 'যাত্রী সাথী'-র নতুন এসি শাটল বাস পরিষেবা। তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের যাতায়াত সুগম করার পাশাপাশি পকেটের ওপর বাড়তি ভাড়ার চাপ কমাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

 

মহিলাদের নিরাপত্তা1/13

মহিলাদের নিরাপত্তা

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বহুগুণ বাড়লেও গণপরিবহনে প্রতিদিন যাতায়াতের ধকল এবং নিরাপত্তার চিন্তা থেকেই যায়। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই 'যাত্রী সাথী'-র নতুন এই বাসে মহিলাদের সুরক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। 

 

মহিলাদের নিরাপত্তা2/13

মহিলাদের নিরাপত্তা

জনাকীর্ণ বাসে যাতায়াতের যে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, তা থেকে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা এবং নিশ্চিন্ত যাতায়াত নিশ্চিত করাই এই পরিষেবার প্রধান উদ্দেশ্য।

 

গন্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ ৩টি রুট3/13

গন্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ ৩টি রুট

প্রাথমিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলি থেকে সল্টলেক ও নিউটাউনগামী যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ৩টি ব্যস্ত রুটে এই বাসগুলো চালান হচ্ছে:

১. বালি থেকে সেক্টর ফাইভ ২. ব্যারাকপুর ও শ্রীরামপুর থেকে সেক্টর ফাইভ ৩. সোনারপুর থেকে নিউটাউন

গন্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ ৩টি রুট4/13

গন্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ ৩টি রুট

প্রতিদিন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া-হুগলি থেকে হাজার হাজার আইটি (IT) কর্মী এই পথগুলিতে যাতায়াত করেন। পর্যাপ্ত বাসের অভাব ও দীর্ঘ অপেক্ষার নিত্যদিনের ভোগান্তি এবার অনেকটাই দূর হবে।

সাশ্রয়ী ভাড়ার তালিকা5/13

সাশ্রয়ী ভাড়ার তালিকা

বর্তমান বাজারে যখন বেসরকারি ক্যাব ও সাধারণ বাসের ভাড়া আকাশছোঁয়া, সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য এই পরিষেবা সত্যিই এক বিরাট স্বস্তি। যাত্রীদের আকৃষ্ট করতে একটি চমৎকার সূচনাকালীন অফার রাখা হয়েছে

সাশ্রয়ী ভাড়ার তালিকা6/13

সাশ্রয়ী ভাড়ার তালিকা

প্রথম যাত্রার ক্ষেত্রে ভাড়া (Introductory Offer): মাত্র ৩৯ টাকা।

নিয়মিত যাত্রা (Regular Flat Rate): প্রথম যাত্রার পর সর্বোচ্চ ফ্ল্যাট রেট মাত্র ৬৯ টাকা।

বাজার পরিস্থিতি7/13

বাজার পরিস্থিতি

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে একটি নামী বেসরকারি ক্যাব সংস্থা এসি শাটল শুরু করলেও কিছুদিন পর তারা বাজার থেকে সরে দাঁড়ায়। 

 

বাজার পরিস্থিতি8/13

বাজার পরিস্থিতি

পরবর্তীতে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করলেও অতিরিক্ত ভাড়া ও নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে যাত্রীরা সংশয়ে ছিলেন। 

 

বাজার পরিস্থিতি9/13

বাজার পরিস্থিতি

জুলাই মাসে দুটি রুটে সফল পরীক্ষামূলক চালনার পর এবার পুরোপুরি ময়দানে অবতীর্ণ হল সরকারি সমর্থনপুষ্ট 'যাত্রী সাথী'।

 

নিত্যযাত্রীদের উচ্ছ্বাস10/13

নিত্যযাত্রীদের উচ্ছ্বাস

নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় বেশ খুশি সাধারণ মানুষ। সোনারপুর থেকে রাজপুর সকলেরই পিক আওয়ারে অফিস যাওয়া আগে এক চরম চাপের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু এই এসি শাটল মহিলাদের যাতায়াতকে অনেক বেশি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করেছে। 

 

নিত্যযাত্রীদের উচ্ছ্বাস11/13

নিত্যযাত্রীদের উচ্ছ্বাস

অন্যদিকে, বালির বাসিন্দাদের কথায়, অ্যাপ ক্যাবের মাত্রাতিরিক্ত বা সার্জ প্রাইসিংয়ের যুগে মাত্র ৬৯ টাকায় স্থির ভাড়ায় আরামপ্রদ যাতায়াত সাধারণ চাকুরিজীবীদের জন্য বিরাট আশীর্বাদ।

 

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা12/13

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

যাত্রী সাথী কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাসের সংখ্যা বা ফ্লিট আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। আগামী দিনে শহরের অন্যান্য ব্যস্ত এলাকা যেমন-- বেহালা এবং গড়িয়া থেকেও এই এসি শাটল পরিষেবা চালু করার জোড়দার প্রস্তুতি চলছে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা13/13

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

সামগ্রিকভাবে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা এবং সাশ্রয়কে এক সুতোয় গেঁথে 'যাত্রী সাথী'-র এই পদক্ষেপ কলকাতার গণপরিবহন ব্যবস্থার একটি ইতিবাচক ও যুগান্তকারী রূপান্তর বলা চলে।

 

TAGS:
Yatri Sathi
kolkata transport
West bengal
AC Shuttle Bus
Commuter Relief
Women safety
sector v
New town
Public Transit

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