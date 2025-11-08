English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Food Festival 2025: এক কামড়ে সুখ! ফুচকা থেকে মোমো স্ট্রিট ফুডের মহোৎসব কলকাতার বুকে...

Street Food Festival: প্রিন্সটন ক্লাবে শুরু হয়েছে তিন দিনের স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যাল, যেখানে এক ছাদের নিচে মিলবে শহরের সেরা ফুচকা, মোমো, রোল ও চাট। ৭ই থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা—স্বাদের এই উৎসবে খাবারের দাম মাত্র ₹১০০ থেকে ₹২২০।

| Nov 08, 2025, 07:48 PM IST
1/8

স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যালের আমেজে শহর কলকাতা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝিরিঝিরি হাওয়া, আলোর ছটা আর সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ভরে উঠেছে প্রিন্সটন ক্লাব।

2/8

৭ই থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত

প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত — স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যালে মিলবে শহরের সেরা সব চাট, মোমো, রোল ও আরও অনেক কিছু!

3/8

মোমো

চিকেন মোমো বা ভেজ মোমো — টকঝাল সসের সঙ্গে একেবারে হেভেন!

4/8

এগ রোল

কলকাতার আইকনিক এগ রোল — এক কামড়েই তৃপ্তি!  

5/8

নাচোস চাট

ধোকলা নাচোস চাট — দেশি আর বিদেশি স্বাদের জমজমাট মেলবন্ধন!

6/8

ফুচকা

টক, ঝাল, মিষ্টি – এক ফুচকাতেই আটকে আছে কলকাতার স্ট্রিট ফুডের আত্মা!

7/8

প্রিন্সটন ক্লাবের ম্যানেজার সঞ্জয় কর্মকার - এর বক্তব্য

প্রিন্সটন ক্লাবের ম্যানেজার সঞ্জয় কর্মকার জানালেন, 'আমাদের এক্সিকিউটিভ শেফ অভিজিৎ চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় তৈরি এই উৎসবে আছে নানান চাটপটা টক-ঝাল স্বাদ, লিপ-স্ম্যাকিং মোমো, এগ রোল ও ফুচকা সহ আরও অনেক কিছু।'

8/8

কোথায় মিলবে নস্টালজিয়ার স্বাদে ভরপুর এই স্ট্রিট ফুড ?

এই ফেস্টিভ্যাল চলবে ৭ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রিন্সটন ক্লাবের প্রথম তলার লনে। দাম রাখা হয়েছে ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২২০ টাকা পর্যন্ত।

