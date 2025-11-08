Kolkata Food Festival 2025: এক কামড়ে সুখ! ফুচকা থেকে মোমো স্ট্রিট ফুডের মহোৎসব কলকাতার বুকে...

Kolkata Food Festival 2025: এক কামড়ে সুখ! ফুচকা থেকে মোমো স্ট্রিট ফুডের মহোৎসব কলকাতার বুকে...
Street Food Festival: প্রিন্সটন ক্লাবে শুরু হয়েছে তিন দিনের স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যাল, যেখানে এক ছাদের নিচে মিলবে শহরের সেরা ফুচকা, মোমো, রোল ও চাট। ৭ই থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা—স্বাদের এই উৎসবে খাবারের দাম মাত্র ₹১০০ থেকে ₹২২০।
স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যালের আমেজে শহর কলকাতা!
৭ই থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত
প্রিন্সটন ক্লাবের ম্যানেজার সঞ্জয় কর্মকার - এর বক্তব্য
কোথায় মিলবে নস্টালজিয়ার স্বাদে ভরপুর এই স্ট্রিট ফুড ?
