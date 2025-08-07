English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Local Train:প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল ট্রেন! লাইনে তখন...আতঙ্ক, হুড়োহুড়ি! ভয়ংকর ঘটনা কোন্নগর স্টেশনে...

Konnagar Station Local Train Incident: স্টেশনে থামার কথা থাকলেও কেন চালক ট্রেন থামালেন না? তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ৷  

| Aug 07, 2025, 12:45 PM IST
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!

বিধান সরকার: থামার কথা ছিল কোন্নগর স্টেশনে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে না থেমেই এগিয়ে গেল লোকাল ট্রেন! আপ হাওড়া-গোঘাট লোকাল হুগলির কোন্নগর স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসার কথা ঘোষণা হয়৷

কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!

সেইমতো প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত যাত্রীরা দেখতেও পান ট্রেন ঢুকছে! কোন্নগর স্টেশনের ৩ নম্বর লাইনের উপর দিয়ে পার হয়ে ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যান অনেক যাত্রী-ই৷ ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামবে জেনে তখন অনেকেই নিশ্চিন্ত মনে ৩ নম্বর লাইন পেরিয়ে যাতায়াতও করছিলেন। 

কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!

কিন্তু ট্রেন থামে না স্টেশনের নির্দিষ্ট জায়গায়! প্ল্যাটফর্মে না থেমেই এগিয়ে যায় ট্রেন। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে না থেমে এগিয়ে যেতেই আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় স্টেশনে। ওদিকে ট্রেনের ভিতরের যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে যান। 

কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!

বুধবার সন্ধ্যায় ব্যস্ত সময়ে কোন্নগর স্টেশনে এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটতে পারত বড়সড় দুর্ঘটনা। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন সবাই৷ স্টেশনে থামার কথা থাকলেও কেন চালক ট্রেন থামালেন না? তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ৷

কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে লাইনে কেউ না থাকায় বড় কোনও বিপদ ঘটেনি৷ ট্রেনের বেশ কয়েকটি কামরা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়৷ ওই অবস্থাতেই আতঙ্কিত যাত্রীরা ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামার চেষ্টা করেন৷ 

কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!

যদিও পরে স্টেশনে মাইকে ঘোষণা করা হয়, ট্রেনকে পিছিয়ে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হবে৷ এরপর ট্রেনটিকে পিছিয়ে ফের প্ল্যাটফর্মে আনা হয়৷ ট্রেন প্ল্যাটফর্মে পিছিয়ে আসতেই চালকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীারা। যাত্রীদের ওঠানামার পর ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেনটি৷

