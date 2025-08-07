Local Train:প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল ট্রেন! লাইনে তখন...আতঙ্ক, হুড়োহুড়ি! ভয়ংকর ঘটনা কোন্নগর স্টেশনে...

Local Train:প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল ট্রেন! লাইনে তখন...আতঙ্ক, হুড়োহুড়ি! ভয়ংকর ঘটনা কোন্নগর স্টেশনে...
Konnagar Station Local Train Incident: স্টেশনে থামার কথা থাকলেও কেন চালক ট্রেন থামালেন না? তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ৷
1/6
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!
2/6
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!
photos
TRENDING NOW
3/6
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!
4/6
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!
5/6
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!
6/6
কোন্নগর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল!
photos