Kuheli Web Series: তিন বোন আর কুয়াশাঘেরা রহস্যময় এক শহরের ধাঁধা, খুন হয়ে গেলেন পুলিস সুপার রানা সিনহা: হাড়হিম কুহেলি

Kuheli Web Series: কুহেলি, যেখানে কুয়াশা শুধুমাত্র একটি পরিবেশ নয় — এটি আড়াল করে, বিকৃত করে এবং ভুল দিশা দেয়। মে মাসে হইচই-এ আসতে চলেছে নতুন সিরিজ় 'কুহেলি'। 

কুহেলি

মে মাসে হইচই (Hoichoi)-এ মুক্তি পেতে চলেছে নতুন সিরিজ় 'কুহেলি'। লুক রিভিলে সামনে এল তারকাখচিত কাস্ট। 

কুহেলি সিরিজ়ে দেখানো হয়েছে তিন বোন এবং একটি শহরকে, যা কুয়াশার আড়ালে গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখে। যখন একজন পুলিশ কর্মকর্তা, এসপি রানা সিনহার মৃতদেহ পাওয়া যায়, তখন তদন্ত করতে আসেন ডিএসপি অগ্নি বসু। তিনি শীঘ্রই আবিষ্কার করেন যে শহরের প্রায় সবাই শোক করছে বা মিথ্যা বলছে।

কুহেলি সিরিজ়ের পরিচালক হলেন অদিতি রায়। মূল চরিত্রে রয়েছে রিধিমা ঘোষ, সুস্মিতা দে, অঙ্গনা রায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার ও কৌশিক সেন। রিধিমা ঘোষ, সুস্মিতা দে, এবং অঙ্গনা রায়কে তিন বোনের চরিত্রে দেখা যাবে। প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ডিএসপি অগ্নি বসু চরিত্রে দেখা যাবে। এসপি রানা সিনহা চরিত্রে অভিনয় করছে কৌশিক সেন।   

কুহেলি একটি উত্তেজনাপূর্ণ গল্প, যেখানে গোপনীয়তা, মিথ্যা এবং সত্যের মধ্যে বিভ্রান্তি জমে উঠে, সবকিছু কুয়াশা ও এক রহস্যময় শহরের পটভূমিতে আবদ্ধ।

পরিচালক আদিতি রায় একটি বিশ্ব তৈরি করেন যেখানে কুয়াশা প্রতিটি ফ্রেমে প্রবাহিত হয়, কেবল ভিজ্যুয়াল টেক্সচার হিসেবে নয়, বরং একটি ন্যারেটিভ আর্কিটেকচার হিসেবে। একক নিশ্চয়তা মুছে যায়। সত্য বিকৃত হয়। সন্দেহের লেন্স, একে একে, এক মুখ থেকে অন্য মুখে পরিবর্তিত হয়।

পরিচালক অদিতি রায় বলেছেন, 'কুহেলি একটি স্লো-বার্ন গল্প যা অদ্ভুততা এবং রহস্যের মাঝে চলে, যা একটি দ্বিমুখী যাত্রা হিসেবে উন্মোচিত হয়, যেখানে প্রতিটি চরিত্রই একদিকে ভিকটিম এবং অপরদিকে সম্ভাব্য খুনি। গল্পের রেখা এবং তার চরিত্রগুলির চারপাশে নির্মিত আকর্ষণীয় জগত, তাদের প্রত্যেককে হত্যার উদ্দেশ্য দেয়, যা এটিকে একটি সাধারণ রহস্যের চেয়ে আরও গভীর উপলব্ধির গল্পে রূপান্তরিত করে।'

1400 KM Wide Cyclone: ১৪০০ কিমি লম্বা দানব সাইক্লোন; মাইনাস ১৩০°-র মরণঠান্ডা সুপারসেল, বিদ্যুৎমেঘের বিষছোবল, শীতল বজ্রপাত, হলুদ ও কমলা সতর্কতা

1400 KM Wide Cyclone: ১৪০০ কিমি লম্বা দানব সাইক্লোন; মাইনাস ১৩০°-র মরণঠান্ডা সুপারসেল, বিদ্যুৎমেঘের বিষছোবল, শীতল বজ্রপাত, হলুদ ও কমলা সতর্কতা 8
Horoscope Today: বৃষের অত্যাশ্চর্য গ্রহযোগ, সিংহের রোমান্স, কুম্ভের অর্থলাভযোগ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: বৃষের অত্যাশ্চর্য গ্রহযোগ, সিংহের রোমান্স, কুম্ভের অর্থলাভযোগ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
SIR voter list controversy: সব থেকেও &#039;নেই&#039;: &#039;ভোট দিতে পারবে কি&#039;? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

SIR voter list controversy: সব থেকেও 'নেই': 'ভোট দিতে পারবে কি'? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা 8
Bengal Heavy Rain Orange Alert: দানবীয় স্কোয়াল ফন্টের শিলাবৃষ্টি গিলল কলকাতাকে: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কমলা সতর্কতায় বাড়ছে ভয়

Bengal Heavy Rain Orange Alert: দানবীয় স্কোয়াল ফন্টের শিলাবৃষ্টি গিলল কলকাতাকে: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কমলা সতর্কতায় বাড়ছে ভয় 18