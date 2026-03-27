Kuheli Web Series: তিন বোন আর কুয়াশাঘেরা রহস্যময় এক শহরের ধাঁধা, খুন হয়ে গেলেন পুলিস সুপার রানা সিনহা: হাড়হিম কুহেলি

Kuheli Web Series: তিন বোন আর কুয়াশাঘেরা রহস্যময় এক শহরের ধাঁধা, খুন হয়ে গেলেন পুলিস সুপার রানা সিনহা: হাড়হিম কুহেলি
Kuheli Web Series: কুহেলি, যেখানে কুয়াশা শুধুমাত্র একটি পরিবেশ নয় — এটি আড়াল করে, বিকৃত করে এবং ভুল দিশা দেয়। মে মাসে হইচই-এ আসতে চলেছে নতুন সিরিজ় 'কুহেলি'।
1/6
কুহেলি
2/6
কুহেলি
photos
TRENDING NOW
3/6
কুহেলি
4/6
কুহেলি
5/6
কুহেলি
6/6
কুহেলি
পরিচালক অদিতি রায় বলেছেন, 'কুহেলি একটি স্লো-বার্ন গল্প যা অদ্ভুততা এবং রহস্যের মাঝে চলে, যা একটি দ্বিমুখী যাত্রা হিসেবে উন্মোচিত হয়, যেখানে প্রতিটি চরিত্রই একদিকে ভিকটিম এবং অপরদিকে সম্ভাব্য খুনি। গল্পের রেখা এবং তার চরিত্রগুলির চারপাশে নির্মিত আকর্ষণীয় জগত, তাদের প্রত্যেককে হত্যার উদ্দেশ্য দেয়, যা এটিকে একটি সাধারণ রহস্যের চেয়ে আরও গভীর উপলব্ধির গল্পে রূপান্তরিত করে।'
photos