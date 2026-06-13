/Kunal Ghosh Spat With Abhishek Banerjee: মমতার বাড়িতেই তুমুল তর্কাতর্কি অভিষেক-কুণালের, পরিস্থিতি সামলাতে আসরে দলনেত্রী

Kunal Ghosh Spat With Abhishek Banerjee: সুমিতের মোবাইলের শেষ 'টাওয়ার লোকেশন' মিলেছিল অভিষেকের বাড়িতেই। সেই সূত্র ধরে রাত ৩টে নাগাদ পুলিস কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় পৌঁছায়
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পিএ সুমিত রায়কে নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস। সুমিতের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি ও কোটি কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠছে। গতকাল অভিষেকের বাড়িতে সুমিতকে খুঁজতে আসে পুলিস। আর এই সুমিতকে নিয়েই বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও কুণাল ঘোষ। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
পুলিস সূত্রে খবর, সুমিতের মোবাইলের শেষ 'টাওয়ার লোকেশন' মিলেছিল অভিষেকের বাড়িতেই। সেই সূত্র ধরে রাত ৩টে নাগাদ পুলিস কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় পৌঁছায়। ডাকাডাকিতে কেউ সাড়া না দেওয়ায় বাড়ির বাইরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে পুলিস। তবে সেখানে সুমিতের খোঁজ মেলেনি। সকাল ৮ টার পর অভিষেকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় শালবনী থানার পুলিস। তারপর থেকে সুমিত রায়ের আর কোনও খোঁজ মেলেনি। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
শনিবার দলের বৈঠক ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেই বৈঠকে ছিলেন কুণাল ঘোষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা। সূত্রের খবর সেই বৈঠকে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন কুণাল ও অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
ওই বৈঠকে দলের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে কুণাল-অভিষেক বাকযুদ্ধ হয়। তার মধ্যেই চলে আসে অভিষেকের পিএ সুমিত রায়ের কথা। সবটাই চলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
সূত্রের দাবি, কুণালের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, তুমি আমাকে আর সুমিতকে তীব্র আক্রমণ করেছ। আমাকে পছন্দ না হলে দল থেকে তাড়িয়ে দাও। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
কুণাল ঘোষ বলেন, আমি তোমাকে কোনও আক্রমণ করেনি। তবে আমি সুমিতের মুখপাত্র নই। আমি দলের মুখপাত্র। আমি দলের কাজ করছি। তোমার বাড়িতে পুলিস যাওয়ার তীব্র নিন্দা করেছি। কিন্তু সুমিতের ব্যাপারে আমি কথা বলতে পারব না। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
শেষপর্যন্ত আসরে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ ব্যানার্জি। তারাই দুজনকে শান্ত করেন। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী