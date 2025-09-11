English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kunickaa Sadanand: 'মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না'! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, 'ও নিজেই একটা...'

বেশ কয়েকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে কুনিকা সদানন্দ ও কুমার শানুর প্রেম। সম্প্রতি কুমার শানুর ছেলে, জান কুমার শানুও তাঁর বাবার সঙ্গে কুনিকার সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে অভিনেত্রীর সমালোচনা করেছেন।

| Sep 11, 2025, 07:11 PM IST

কুনিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে বিগ বস ১৯-এর ঘরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কুনিকা সদানন্দ। সম্প্রতি, তাঁর একটি পুরনো সাক্ষাৎকারের ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ নেটপাড়া।   

কুনিকা

কুনিকা সদানন্দ বলেছেন যে বলিউডে ধর্ষণ বলে কিছু নেই, কারণ মহিলারা নিজেরাই পরিচালক ও প্রযোজকদের ইঙ্গিত দেন। সম্প্রতি কুমার শানুর ছেলে, জান কুমার শানুও তাঁর বাবার সঙ্গে কুনিকার সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে অভিনেত্রীর সমালোচনা করেছেন।  

কুনিকা

একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে কুনিকা সদানন্দ বলেন, "আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি মনে করি, ধর্ষণ হয় না। কোথাও না কোথাও মেয়েদের পক্ষ থেকেও একটা ইশারা থাকে। যেমন আমি আপনার কাছে কাজের জন্য এলাম, 'হাই, স্যার, আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই, কোনো ভালো রোল হবে তো।' এটা হয়ে গেল একটা?" এরপর কুনিকা স্বর পরিবর্তন করে আবেদনময়ীর কন্ঠে একই কথা বলেন।   

কুনিকা

তিনি বলেন, "যদি আপনি এমন আচরণ করেন আর সেই রকম অঙ্গভঙ্গি করেন, যদি তারা কোনো পরিচালকের পারফিউমের প্রশংসা করেন, তবে তিনি তাকে কাছে এসে গন্ধ শোঁকাতে বলবেনই।  

কুনিকা

অভিনেত্রী বলেন, "আমি এমন কাউকে শুনিনি যে স্পষ্ট এবং সোজা কথা বলেছে এবং সে ধর্ষিত হয়েছে। আমি সবসময় স্পষ্ট এবং সোজা ছিলাম। বস, আমাকে কোনো মূল্যে হিরোইন হতে হবে না।" এই ক্লিপটি ভাইরাল হয়েছে এবং কুনিকার মন্তব্যে নেটিজেনরা ক্ষুব্ধ।  

কুমার শানু ও তাঁর ছেলে

কুমার শানুর ছেলে, জান কুমার শানু লিখেছেন, "সে নিজেই সারা জীবন এটা করেছে। বিবাহিত পুরুষদের সাথে এবং যার সাথে সে পেরেছে। মুখ বেশি খুলো না। অনেক ধুতি খুলে যাবে তাহলে।" কুনিকা সদানন্দ কুমার শানু বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও তার সাথে ছয় বছর দীর্ঘ সম্পর্কে ছিলেন।  

কুনিকা

যদিও ভাইরাল ক্লিপটি কেটে দেওয়া হয়েছে, তবে সাক্ষাৎকারে কুনিকা বলেন যে তিনি কোনো ছবির জন্য "কখনো আপস করেননি"।   

কুনিকা

কুনিকা সদানন্দ বলেন যে তিনি একজন বিবাহিত পরিচালকের প্রেমে পড়লেও, কাজের জন্য তিনি "কখনো আপস করেননি"। তিনি আরও যোগ করেন, "আমি সত্যি বলছি, কেউ আমাকে প্রস্তাবও দেয়নি। চুক্তি করার জন্য... প্রযোজক চেষ্টা করেছিলেন... মেহবুব স্টুডিওর মেকআপ রুমে।"   

কুনিকা

তিনি বলেন যে একজন সহকারী পরিচালক তার হেয়ার স্টাইলিস্টকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান, এবং তারপর প্রযোজক ঘরে ঢুকে তাকে অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করেন।  

কুনিকা

তিনি বলেন, "কিন্তু আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলাম, এবং আমার শিক্ষা"। কুনিকা বলেন যে সেই পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন এবং প্রযোজককে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তবে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে যদি লোকেরা জানতে পারে তবে তার খ্যাতি নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে প্রযোজক তাঁর সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারতেন।

