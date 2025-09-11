Kunickaa Sadanand: 'মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না'! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, 'ও নিজেই একটা...'

Kunickaa Sadanand: 'মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না'! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, 'ও নিজেই একটা...'
বেশ কয়েকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে কুনিকা সদানন্দ ও কুমার শানুর প্রেম। সম্প্রতি কুমার শানুর ছেলে, জান কুমার শানুও তাঁর বাবার সঙ্গে কুনিকার সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে অভিনেত্রীর সমালোচনা করেছেন।
কুনিকা
কুনিকা
কুনিকা
একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে কুনিকা সদানন্দ বলেন, "আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি মনে করি, ধর্ষণ হয় না। কোথাও না কোথাও মেয়েদের পক্ষ থেকেও একটা ইশারা থাকে। যেমন আমি আপনার কাছে কাজের জন্য এলাম, 'হাই, স্যার, আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই, কোনো ভালো রোল হবে তো।' এটা হয়ে গেল একটা?" এরপর কুনিকা স্বর পরিবর্তন করে আবেদনময়ীর কন্ঠে একই কথা বলেন।
কুনিকা
কুনিকা
কুমার শানু ও তাঁর ছেলে
কুনিকা
কুনিকা
কুনিকা
কুনিকা
তিনি বলেন, "কিন্তু আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলাম, এবং আমার শিক্ষা"। কুনিকা বলেন যে সেই পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন এবং প্রযোজককে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তবে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে যদি লোকেরা জানতে পারে তবে তার খ্যাতি নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে প্রযোজক তাঁর সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারতেন।
