Actress Kunickaa Sadanand: ২ বিয়ে-২ লিভ ইন প্লাস একাধিক পুরুষসঙ্গ: ৬২-তে পৌঁছে ফের ছাদনাতলায় কুমার শানুর Ex

Kunickaa Sadanand: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কুনিকা স্পষ্ট জানিয়েছেন, জীবনের এই সায়াহ্নে এসেও তিনি ভালোবাসার কাঙাল। ৬২ বছর বয়সে দাঁড়িয়েও তিনি ফের ঘর বাঁধতে চান। কুনিকার কথায়, "আমাদের সমাজে পুরুষদের একাধিক সম্পর্কের স্বাধীনতা থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে তা নেই। কিন্তু আমাদেরও অধিকার আছে নিজের মতো বাঁচার।" 

| Mar 21, 2026, 07:24 PM IST
বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নব্বইয়ের দশকের পর্দা কাঁপানো ‘ভ্যাম্প’ হোক বা খলনায়িকা— ‘বেটা’, ‘গুমরাহ’ কিংবা ‘খিলাড়ি’-র মতো সুপারহিট ছবিতে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকের মনে গেঁথে রয়েছে। তিনি অভিনেত্রী কুনিকা সদানন্দ।   

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

তবে এবার রুপোলি পর্দার অভিনয় নয়, বরং নিজের ব্যক্তিগত জীবনের একাধিক বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করে খবরের শিরোনামে এলেন ৬২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী।  

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কুনিকা স্পষ্ট জানিয়েছেন, জীবনের এই সায়াহ্নে এসেও তিনি ভালোবাসার কাঙাল। ৬২ বছর বয়সে দাঁড়িয়েও তিনি ফের ঘর বাঁধতে চান।   

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

কুনিকার কথায়, "আমাদের সমাজে পুরুষদের একাধিক সম্পর্কের স্বাধীনতা থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে তা নেই। কিন্তু আমাদেরও অধিকার আছে নিজের মতো বাঁচার।"   

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

তিনি জানান, যদি মনের মতো সঙ্গী পান, তবে এই বয়সেও কনে সাজতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই।  

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

নিজের বর্ণময় ও ঘটনাবহুল প্রেমজীবন নিয়ে অকপট কুনিকা। তিনি জানান, তাঁর জীবনে মোট ছয়জন পুরুষ এসেছিলেন।   

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

প্রথম বিয়ে করেছিলেন বয়সে ১৩ বছরের বড় এক মাড়োয়ারি ব্যক্তিকে। আড়াই বছর পর সেই বিয়ে ভেঙে যায়। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে চলে একমাত্র ছেলের কাস্টডি লড়াই।  

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

বিয়ের বাইরেও দুবার লিভ-ইন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। কুনিকা ফাঁস করেছেন যে, প্রখ্যাত গায়ক কুমার শানুর সাথে তাঁর প্রায় ৬ বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল। সেই সময় শানুও নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কও পূর্ণতা পায়নি।  

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

কুনিকা জানিয়েছেন, প্রতিটি সম্পর্ক তাঁকে কিছু না কিছু শিখিয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় বিয়েটিও শেষ পর্যন্ত টেকেনি। তবে জীবনের এত চড়াই-উতরাইয়ের পরেও তিনি ইতিবাচক।   

বিয়ের পিঁড়িতে কুনিকা

অভিনেত্রীর মতে, "যেকোনো সম্পর্কের ভিত্তি হলো ভালোবাসা এবং উৎসর্গ। সেটা না থাকলে সম্পর্কের কোনও দাম নেই।" এখন দেখার, কুনিকা তাঁর কাঙ্ক্ষিত ‘পারফেক্ট পার্টনার’ খুঁজে পান কি না।

Bengal Weather Update: আরও ভয়ংকর বৃষ্টি আসছে: আপনার মাথার উপর রেইন-ব্যাণ্ড, হাজার হাজার মাইল ছড়ানো মেঘেই প্রবল প্রলয়

