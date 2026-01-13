Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...
Labh Drishti Yoga on Makar Sankranti 2026: মকর সংক্রান্তি সূর্যের ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের মুহূর্ত। এদিন সূর্য উত্তরায়ণে প্রবেশ করে, যা দেবতাদের দিন হিসেবে পরিচিত। উত্তরায়ণের সঙ্গেই খরমাস তথা মলমাস শেষ হয়, সমস্ত শুভ কাজের সূচনা হয়। আর এবারের মকর সংক্রান্তি অতি স্পেশাল হতে চলেছে। কেন জানেন?
লাভ দৃষ্টি যোগ মকরদের সাফল্যের দরজা খুলে দেবে। চাকরিতে ও ব্যবসায় এঁরা প্রভূত উন্নতি করবেন। আর্থিক সংকট আস্তে আস্তে কেটে যাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসবে। সম্পত্তি প্রাপ্তিযোগ। সুখের দাম্পত্য। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
