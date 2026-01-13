English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...

Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...

Labh Drishti Yoga on Makar Sankranti 2026: মকর সংক্রান্তি সূর্যের ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের মুহূর্ত। এদিন সূর্য উত্তরায়ণে প্রবেশ করে, যা দেবতাদের দিন হিসেবে পরিচিত। উত্তরায়ণের সঙ্গেই খরমাস তথা মলমাস শেষ হয়, সমস্ত শুভ কাজের সূচনা হয়। আর এবারের মকর সংক্রান্তি অতি স্পেশাল হতে চলেছে। কেন জানেন?

| Jan 13, 2026, 07:16 PM IST
1/7

মহা যোগ

১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি। আর এর পরের দিনেই এবার আসছে এক মহা যোগ। 

2/7

৬০ ডিগ্রি কোণে

কী হচ্ছে আগামী ১৫ জানুয়ারি? এদিন শুক্র ও শনি পরস্পরের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণে থাকবে। আর এর ফলেই তৈরি হবে এই লাভ দৃষ্টি।

3/7

১০০ বছর পরে

জ্যোতিষ বলছে, এই ধরনের বিরল যোগ অন্তত ১০০ বছর পরে ঘটছে।

4/7

অত্যন্ত শুভ

এই যোগকে এমনিতেই অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। এর উপর যদি এটা মকর সংক্রান্তিতে পড়ে, তা হলে আর দেখতে হচ্ছে না। অন্তত ৩টি রাশির জাতক-জাতিকা এর ফলে বিপুল ভাবে উপকৃত হবে।

5/7

বৃষ, Taurus, Vrishabh Rashi 5

এঁদের বিপুল আর্থিক লাভ ঘটবে। অল্প চেষ্টাতেই এঁদের বিপুল অর্থলাভ। যে কোনও ধরনের আর্থিক সংকট মিটে যাবে। খরচ কমাতে হবে। কেরিয়ারে গোল্ডেন অপরচুনিটি আসবে। ব্যবসা এগিয়ে যাবে। স্বাস্থ্যসংকট কেটে যাবে।

6/7

কর্কট, Cancer 6

শুক্র-শনির এই সংযোগ কর্কটের জীবনে আনবে বিপুল প্রাপ্তি। মকর সংক্রান্তির পরেই এঁদের আয়ের মুখ খুলে যাবে। চাকরিজীবীরা বড় খবর পাবেন। বিজনেসে বিপুল লাভ। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এঁদের সৃজনীশক্তি বাড়বে। পড়ে থাকা কাজ হয়ে যাবে।

7/7

মকর, Capricorn, Makar Rashi 7

লাভ দৃষ্টি যোগ মকরদের সাফল্যের দরজা খুলে দেবে। চাকরিতে ও ব্যবসায় এঁরা প্রভূত উন্নতি করবেন। আর্থিক সংকট আস্তে আস্তে কেটে যাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসবে। সম্পত্তি প্রাপ্তিযোগ। সুখের দাম্পত্য। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

