Laid off after 15 years: ১৫ বছর পর 'ছাঁটাই'! চাকরিহারা হতে না চাইলে অবশ্যই কী কী করবেন? খুব জরুরি ১২ সাজেশন...
Laid Off After 15 Years and 12 Lessons: কাজকে ভালোবাসা মানেই যে চাকরি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, এই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর অভিজ্ঞতা সেকথা-ই আরও একবার মনে করিয়ে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ১৫ বছর ধরে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে কোম্পানিতে কাজ করে আসছিলেন তিনি। কিন্তু ৪০ বছর বয়সে এসে খেলেন ধাক্কা! ভারতীয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের হাতে লে-অফের চিঠি ধরাল এইচআর। চাকরি হারানোর পর Reddit-এ “Got laid off after almost 15 years” নামে শিরোনামে একটি পোস্টে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। যে পোস্টটি এখন ভাইরাল হয়ে গেছে।
১৫ বছর পর ছাঁটাই, চাকরিহারার ১২ শিক্ষা...
“Got laid off after almost 15 years” নামে শিরোনামে ওই পোস্টে তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত কর্মজীবন ও কেরিয়ার সংক্রান্ত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ 'লেসন' বা শিক্ষা তুলে ধরেছেন তিনি। তিনি জানান, কোম্পানি আগেও একাধিকবার রিব্র্যান্ড করেছে। বিশেষ করে কোভিডের পর থেকে নতুন করে ফান্ডিং-এর খোঁজ করেছে সবসময়ই। পেয়েও গিয়েছে। কিন্তু এই জুলাই মাসে পরিস্থিতি খারাপ হয়। জানা যায়, “ফান্ডিং মেলেনি।”
এরপর তাঁর বসকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়। শেষে তাঁকেও ‘স্বেচ্ছায় পদত্যাগ’ করতে বলা হয়। যাতে অফিশিয়ালি কোম্পানিকে ‘ছাঁটাই’ না দেখাতে হয়। ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কথায়,“এই ১৫ বছরে আমি এক–দুটি ছাড়া আর কোনও ইন্টারভিউ দিইনি। কারণ আমি আমার কাজে স্বচ্ছন্দ ছিলাম। যথেষ্ট স্ট্রং ছিলাম। সবসময় নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বহু রকম দায়িত্ব পালন করেছি। যখনই আমার ওপর আস্থা রাখা হয়েছে, আমি তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছি। নিরাশ করিনি।”
১২. শেষ, তোমার চাকরি তোমার পরিচয় নয়: মনে রাখতে হবে, আপনার চাকরি আপনার পরিচয় নয়। চাকরি হারানো মানেই জীবনের শেষ নয়। আপনি কে, সেটা শুধু আপনার কাজে নয়- আপনার মানসিকতা ও নীতি-মূল্যবোধেই আপনার পরিচয়। কাজকে ভালোবাসা মানেই যে চাকরি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, এই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর অভিজ্ঞতা সেকথা-ই আরও একবার মনে করিয়ে দেয়।
