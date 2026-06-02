Surendranath College: কলেজে বেডরুম! ইউনিয়ন রুমের আলমারিতে লাখ লাখ টাকা! কী চলছিল সুরেন্দ্রনাথের ভিতর?

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 02, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 09:57 PM IST

Surendranath College Cash Recovery: আলমারির ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল দুটি বড় বাক্স। বাক্স দুটি বের করে খোলার পরই দেখা যায়, তার ভেতর থরে থরে সাজানো রয়েছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে উদ্ধার লাখ লাখ টাকা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমের আলমারি থেকে পাওয়া গেল লক্ষ লক্ষ উঁই ধরা টাকা l অভিযোগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তির বিনিময়ে তৃণমূলের ছাত্রনেতারা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কর্মীরা অধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে কলেজের পিছনের দিকের একটি গুদামঘর পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় সেখানে রাখা দুটি সুটকেসের মধ্যে ময়লা অবস্থায় থাকা প্রচুর ১০০ এবং ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার করা হয়েছে। 

অভিযোগের আঙুল উঠেছে কলেজেরই প্রভাবশালী নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের  দিকে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই রয়েছে দুটি এসি বেডরুম, যা নাকি তৃণমূলের নেতাদের রিফ্রেশমেন্টের জন্যই বানানো হয়েছিল। 

অভিযোগ, তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই ৬-৭ মাস আগেই এই ঘর গুলি বানানো হয়েছে । সেই ঘরে রয়েছে আলমারি, গদি, বালিশ, কম্বল- মোটামুটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

গত ৪ তারিখ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ওই ইউনিয়ন রুমটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের চাবিটি কার জিম্মায় ছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয় এবং রহস্যজনকভাবে চাবিটি হারিয়ে যায়।

ঘটনাচক্রে, কয়েকদিন আগেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সজল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন।

এদিকে, এত টাকা কী ভাবে ইউনিয়ন রুমে এল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। গোটা ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের নিশানা করেছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। 

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, "কতটা অতিরিক্ত এবং অবৈধ টাকা থাকলে মানুষ কোটি কোটি টাকা এভাবে ফেলে রাখে যে তা উইপোকায় খেয়ে যায়? 

