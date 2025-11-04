English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Lakshmi Bhandar Post Office Scheme: এবার পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার! মহিলারা পাবেন প্রতি মাসে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা...

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme: ১০ বছরে আপনার আসল ও সুদ মিলিয়ে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে... ভারতের মধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপুড় করে দিচ্ছে পোস্ট অফিস।

| Nov 04, 2025, 06:15 PM IST
1/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার! প্রতি মাসে মহিলারা পাবেন ১০,০০০ টাকা থেকে ১২,০০০ টাকা। অবাক হচ্ছেন? 

2/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

ভারতের মধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপুড় করে দিচ্ছে পোস্ট অফিস। ভারতীয় ডাক বিভাগ দেশের মধ্যবিত্তদের জন্য একটি নতুন সেভিংস স্কিম চালু করেছে। 

3/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

যেখানে লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতোই মাসে মাসে টাকা প্রদান করা হবে। টাকা অঙ্কটা এখানে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ পর্যন্ত! মধ্যবিত্তদের হাতে অবসরের পর পুঁজি তুলে দিতেই ডাক বিভাগের এই উদ্যোগ। 

4/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

ঘরের মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মাসিক কিস্তিতে টাকা। এটি একটি রেকারিং ডিপোজিট স্কিম। যেখানে প্রতিদিন মাত্র ৩৩৩ টাকা করে জমাতে হবে। 

5/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক ৫.৮% সুদে রিটার্ন হিসেবে ফেরত পাবেন ১৬ লাখ টাকা। আপনি মাসে ন্যূনতম ১০০ টাকা করেও জমাতে পারেন। তাহলেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর রিটার্ন আপনার নিশ্চিত। 

6/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

রোজ ৩৩৩ টাকা মানে মাসে প্রায় ১০,০০০ টাকা করে জমালেই বছরে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা আপনার সেভিংস হবে। এখন আপনি যদি ১০ বছরের জন্য জমান, তাহলে টাকার পরিমাণ হবে ১২ লাখ। 

7/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

এরসঙ্গে সুদ হিসেবে আপনি পাবেন আরও উপরি ৪,২৬,৪৭৬ টাকা। ফলে ১০ বছরে আপনার আসল ও সুদ মিলিয়ে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৬ লাখ। 

8/8

পোস্ট অফিসেও লক্ষ্মীর ভান্ডার!

Lakshmi Bhandar Post Office Scheme

রেকারিং ডিপোজিট স্কিম আপনি ৫ বছর থেকে ১০ বছরের মেয়াদে করতে পারেন। যেখানে আপনি মান্থলি ইনকাম স্কিমে ১২,০০০ টাকা করে মাসে পাবেন।

