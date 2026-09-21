/Team India New Coach: লক্ষ্মীপতি বালাজিকেই হেড কোচ করল BCCI, এক সিদ্ধান্তে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

এশিয়াডের আবহে বিরাট খবর, এবার ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার বালাজিকেই গুরুদায়িত্ব দিল বিসিসিআই। বসলেন কোচের হটসিটে।
ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজিকে গুরুদায়িত্ব দিল বিসিসিআই। হেড কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন চেন্নাইয়ের ৪৪ বছরের বাসিন্দা।
পুদুচেরিতে অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক হোম সিরিজ খেলবে ইন্ডিয়া-এ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বালাজিকেই এবার বসাল কোচের হটসিটে
বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে বোলিং কোচ হিসেবে রয়েছেন বালাজি। তবে এই মুহূর্তে উত্কর্ষ কেন্দ্রের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ এশিয়ান গেমসে ভারতের কোচ হয়ে শ্রেয়স আইয়ারদের সঙ্গে জাপানে। ফলে লক্ষ্মণের জায়গায় বালাজিকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মাল্টি-ফরম্যাটের এই সিরিজ ২২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) শুরু। দু'টি বেসরকারি টেস্ট ও ৩টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলবে দুই দেশ।
অমন মোখাডে, আয়ূষ পাণ্ডে, দেবদত্ত পাড়িক্কল [অধিনায়ক], সাই সুদর্শন [সহ-অধিনয়াক], যশ রাঠোড়, শইক রশিদ, কুমার কুশাগ্রা [উইকেটকিপার], শামস মুলানি, তনুশ কোটিয়ান, তুষার দেশপাণ্ডে, অনশুল কম্বোজ, প্রফুল হিঙ্গে, এন জগদীসন [উইকেটকিপার], নচিকেত ভুতে ও ভি বৈশাক
প্রিয়াংশ আর্য, সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কল [সহ-অধিনয়াক], রুতুরাজ গায়কোয়াড় [অধিনায়ক], রজত পাটিদার, কুমার কুশাগ্রা [উইকেটকিপার], নিশান্ত সিন্ধু, বিপ্রজ নিগম, আরশিন কুলকার্নি, আরশাদ খান, নমন ধীর, হার্দিক পাণ্ডিয়া, প্রভসিমরন সিং [উইকেটকিপার], গুরজপনীত সিং ও যশ ঠাকুর
বালাজি দেশের হয়ে ২০০৩-২০১২ সাল পর্যন্ত খেলেছেন। ৮ টেস্ট (২৭ উইকেট), ৩০ ওডিআই (৩৪ উইকেট) ও ৫টি২০আই (১০ উইকেট) ম্য়াচে পাওয়া গিয়েছে তাঁকে।
আইপিএলের ইতিহাসের প্রথম হ্যাটট্রিককারী বোলারই বালাজি। ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই লিগে ফুল ফুটিয়েছেন তিনি। ৭৩ ম্যাচে রয়েছে ৭৬ উইকেট। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএল জিতেছেন। চেন্নাই ছাড়াও কলকাতা ও পঞ্জাবের হয়ে খেলেছেন।