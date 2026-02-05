English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lakshmir bhandar Full?: মা লক্ষ্মীর মহা কৃপায় লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিতেই কি সব হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মী ভান্ডার! অবিশ্বাস্য প্রাপ্তিযোগ...

Gajkesari Rajyoga 2026 Lakshmir bhandar: তৈরি হচ্ছে ২০২৬ সালের প্রথম গজকেশরী যোগ। এই গজকেশরী রাজযোগকে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়।

| Feb 05, 2026, 01:03 PM IST
আজি শুভযোগে

গজকেশরী রাজযোগকে খুবই শুভযোগ বলে মনে করা হয়। 

এ বছরের প্রথম

প্রসঙ্গত, এটি ২০২৬ সালের প্রথম গজকেশরী যোগ হতে চলেছে।

বৃহস্পতি ও চাঁদ

জ্যোতিষ বলছে, এটি তৈরি হয় গুরুগ্রহ বৃহস্পতি এবং চাঁদের সংযোগে।

হাতি-সিংহ

'গজ' মানে 'হাতি', আর 'কেশরী' মানে 'সিংহ'। আর আমরা জানি, গজ এবং সিংহ শক্তি ক্ষমতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক।

Gemini মিথুন

এই গজকেশরী যোগের জেরে এটা মিথুন রাশির পক্ষে দারুণ ভালো সময় হতে চলেছে। এঁদের সমৃদ্ধি সব দিক থেকেই ঊর্ধ্বমুখী হবে। এঁদের পেশাজীবনে বিপুল সাফল্য আসবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

Libra, তুলা

এঁদেরও ভাগ্য ঘুরবে। এঁদের ভ্রমণযোগ আছে। শিক্ষায় শুভ। এঁদের  অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। এঁদের প্রপার্টি-রিলেটেড নানা প্রাপ্তি ঘটবে। আধ্যাত্মিকতায় শুভ।

Aquarius, কুম্ভ

কুম্ভ রাশির জীবনে এই গজকেশরী রাজযোগ নিয়ে আসছে সোনার সময়। শিশুদের পক্ষে খুব ভালো। এঁদের সৃজনশীলতা বাড়বে। বিনিয়োগ থেকে বিপুল অর্থ আসবে হাতে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

