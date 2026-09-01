/হিমবাহের দানবীয় এক টুকরোই সেদিন ঘটাল মহাজাগতিক এই প্রলয়! ভাঙা হিমবাহের হাড়হিম ধাক্কায় কেন মৃত্যুপুরী নেপাল?

Flash Floods Hit Nepal: যেখানে কয়েক মিনিট আগেও গাড়ি পার্ক করা ছিল, যেখানে দাঁড়িয়েছিল ইমিগ্রেশন অফিস, ছিল বড় বড় বাস, বাজার আর কয়েকশো মানুষ-- সেকেন্ড পরে সেখানে আর কিচ্ছু নেই! শুধু বরফ, কাদা আর গোঙানির মতো গর্জন করে ধেয়ে আসা জলস্রোত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পর্বতের উপর থেকে একটা হিমবাহের টুকরো নীচে পড়ে। টুকরোটার আকার-আকৃতি দৈত্যের মতো! ছ'টা ক্রিকেট মাঠের সমান আকার, আর উচ্চতা দুটো কুতুব মিনারের সমান। ভাঙা অংশটি উঁচু পাহাড়ের গা থেকে হাজার হাজার ফুট নীচে এসে প্রথমে পড়ে লেন্দে খোলা নদীতে। পরে সেখান থেকেই বরফ-পাথর আর কাদাস্রোত নীচের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদীতে ভয়ংকর বন্যার রূপ নেয়।
যেখানে কয়েক মিনিট আগেও গাড়ি পার্ক করা ছিল, যেখানে দাঁড়িয়েছিল ইমিগ্রেশন অফিস, ছিল বড় বড় বাস, বাজার আর কয়েকশো মানুষ-- সেকেন্ড পরে সেখানে আর কিচ্ছু নেই! গোটা এলাকাটাকে যেন কোনও মহাজাগতিক দানব চেঁছে নিয়ে চলে গিয়েছে!
চোখের সামনে শুধুই সাদা বরফ, কাদার সমুদ্র আর গোঙানির মতো গর্জন করে ধেয়ে আসা জলের স্রোত! চারিপাশে শুধু ধ্বংস আর বরফ আর জল! এ ছাড়া কোথাও আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই!
মানুষজন দোকানপাট গাড়িবাড়ি সব লহমায় নিশ্চিহ্ন। সুন্দর সাজানো এক প্রাণবন্ত উপত্যকা চোখের একটা পলক ফেলার আগেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত।
২৬ অগস্টে নেপাল তিব্বত সীমান্তে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটল সেটা কোনো হঠাৎ সাধারণ বন্যা ছিল না। হিমালয়ের উঁচু ঢালে ল্যাংটাং লিরুং অঞ্চলের একটি বড় হিমবাহ বা বরফস্তর ভেঙে আচমকা নীচে নেমে আসে আর সেই ভাঙনের সঙ্গে মিশে যায় পাথর-মাটি-বরফ।
ল্যাংটাং লিরুং পর্বতের উপর থেকে যে হিমবাহ বা বরফের টুকরো নীচে এসে পড়েছিল সেই দানবীয় টুকরোটার আকার-আকৃতি কেমন ছিল জানেন? প্রায় দৈত্যের মতো!
ছ'টা ক্রিকেট মাঠের সমান ছিল এর আকার, উচ্চতা দুটো কুতুব মিনারের সমান। ভাঙা অংশটি উঁচু পাহাড়ের গা থেকে হাজার হাজার ফুট নীচে এসে প্রথমে পড়ে লেন্দে খোলা নদীতে। সেখান থেকেই বরফ পাথর আর কাদার স্রোত আরও নীচের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদীতে ভয়ংকর বন্যার রূপ নেয়। আর ঘটায় এই মহাপ্রলয়।