English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

DA Hike: পুজোর মুখে সুখবর ১.২ কোটি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের... বেতনে মিলতে চলেছে....

Last 7th Pay Commission DA Hike: এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন দীপাবলির আগে কর্মী ও পেনশনভোগীদের হাতে বাড়তি অর্থ পৌঁছাবে, তেমনি তাঁদের পারিবারিক খরচের চাপও কিছুটা লাঘব হবে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ অক্টোবর মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল। সেই রীতিতেই এ বছরও উৎসবের প্রাক্কালে সুখবর আসার সম্ভাবনা প্রবল। 

| Sep 08, 2025, 05:11 PM IST
1/8

১.২ কোটিরও বেশি কর্মী ও পেনশনভোগীর জন্য সুখবর

7th Pay Commission DA Hike

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য আসছে খুশির খবর। সূত্র অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই মহার্ঘ ভাতা (DA) ও অবসরপ্রাপ্তদের মহার্ঘ ভাতা (DR) ৩ শতাংশ বৃদ্ধি করার ঘোষণা করতে চলেছে। 

2/8

১.২ কোটিরও বেশি কর্মী ও পেনশনভোগীর জন্য সুখবর

7th Pay Commission DA Hike

এই বৃদ্ধির ফলে কর্মরত কেন্দ্রীয় কর্মীদের বেতনে যেমন বাড়তি সুবিধা আসবে, তেমনি অবসরপ্রাপ্তদের মাসিক আয়ে স্বস্তি মিলবে। সরকারি সূত্রের দাবি, ২০২৫ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই, দীপাবলির আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে এই সিদ্ধান্ত। 

3/8

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: কর্মী-পেনশনভোগীদের জন্য বাড়তি স্বস্তি

7th Pay Commission DA Hike

নতুন সংশোধনের ফলে কেন্দ্রীয় কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) ৫৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ৫৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধিটি কার্যকর হবে ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে, অর্থাৎ এটি পূর্ববর্তী তারিখ থেকে (retrospective effect) কার্যকর ধরা হবে।

4/8

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: কর্মী-পেনশনভোগীদের জন্য বাড়তি স্বস্তি

7th Pay Commission DA Hike

এর ফলে কর্মীরা শুধু অক্টোবর মাস থেকেই বেশি বেতন পাবেন না, বরং জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসের বকেয়া অর্থও অক্টোবরের বেতনের সঙ্গে একত্রে তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

5/8

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: উৎসবের আগে কর্মীদের জন্য সুখবর

7th Pay Commission DA Hike

২০২৫ সালে দীপাবলি পড়েছে অক্টোবর ২০–২১ তারিখে। ফলে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। উৎসবের আগে এই বৃদ্ধি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য বাড়তি স্বস্তি বয়ে আনবে।

6/8

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: উৎসবের আগে কর্মীদের জন্য সুখবর

7th Pay Commission DA Hike

কর্মচারীদের জন্য (ন্যূনতম বেসিক বেতন ₹18,000): পুরোনো DA @ 55% = ₹9,900, নতুন DA @ 58% = ₹10,440, বৃদ্ধি = ₹540 প্রতি মাসে। পেনশনভোগীদের জন্য (বেসিক পেনশন ₹20,000): পুরোনো DA @ 55% = ₹11,000, নতুন DA @ 58% = ₹11,600, বৃদ্ধি = ₹600 প্রতি মাসে। 

7/8

DA বৃদ্ধির হালনাগাদ হিসাব (জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর)

7th Pay Commission DA Hike

এবারের সংশোধনের জন্য জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত গড় CPI-IW ধরা হয়েছে 143.6। এই সূচক অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য নতুন ডিএ ৫৮% নির্ধারিত হয়েছে। আগে ডিএ ছিল ৫৫%, অর্থাৎ এবার ৩% বৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়েছে।

8/8

DA হিসাবের ভিত্তি

7th Pay Commission DA Hike

এই অক্টোবরের সংশোধন হবে সপ্তম বেতন কমিশনের (CPC) অধীনে শেষ ডিএ বৃদ্ধি, কারণ এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ। এখন সবার নজর আসন্ন অষ্টম বেতন কমিশনের দিকে, জানুয়ারি ২০২৫-এ আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করেছে। আগের সময়সীমা অনুযায়ী, সুপারিশ চূড়ান্ত ও কার্যকর করতে প্রায় ২৪ মাস সময় লাগতে পারে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...

পরবর্তী অ্যালবাম

DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...

DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...

DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের... 11
Gold Price: লাখ ছাড়িয়েছে আগেই! GST সংস্কারে কোপ মধ্যবিত্তের পকেটেই? দীপাবলির আগে সোনার দাম পৌঁছাবে...

Gold Price: লাখ ছাড়িয়েছে আগেই! GST সংস্কারে কোপ মধ্যবিত্তের পকেটেই? দীপাবলির আগে সোনার দাম পৌঁছাবে...

Gold Price: লাখ ছাড়িয়েছে আগেই! GST সংস্কারে কোপ মধ্যবিত্তের পকেটেই? দীপাবলির আগে সোনার দাম পৌঁছাবে... 7
OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের...

OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের...

OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের... 6
Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12