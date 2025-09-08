DA Hike: পুজোর মুখে সুখবর ১.২ কোটি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের... বেতনে মিলতে চলেছে....

DA Hike: পুজোর মুখে সুখবর ১.২ কোটি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের... বেতনে মিলতে চলেছে....
Last 7th Pay Commission DA Hike: এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন দীপাবলির আগে কর্মী ও পেনশনভোগীদের হাতে বাড়তি অর্থ পৌঁছাবে, তেমনি তাঁদের পারিবারিক খরচের চাপও কিছুটা লাঘব হবে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ অক্টোবর মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল। সেই রীতিতেই এ বছরও উৎসবের প্রাক্কালে সুখবর আসার সম্ভাবনা প্রবল।
১.২ কোটিরও বেশি কর্মী ও পেনশনভোগীর জন্য সুখবর
১.২ কোটিরও বেশি কর্মী ও পেনশনভোগীর জন্য সুখবর
মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: কর্মী-পেনশনভোগীদের জন্য বাড়তি স্বস্তি
মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: কর্মী-পেনশনভোগীদের জন্য বাড়তি স্বস্তি
মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: উৎসবের আগে কর্মীদের জন্য সুখবর
মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি: উৎসবের আগে কর্মীদের জন্য সুখবর
DA বৃদ্ধির হালনাগাদ হিসাব (জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর)
DA হিসাবের ভিত্তি
এই অক্টোবরের সংশোধন হবে সপ্তম বেতন কমিশনের (CPC) অধীনে শেষ ডিএ বৃদ্ধি, কারণ এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ। এখন সবার নজর আসন্ন অষ্টম বেতন কমিশনের দিকে, জানুয়ারি ২০২৫-এ আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করেছে। আগের সময়সীমা অনুযায়ী, সুপারিশ চূড়ান্ত ও কার্যকর করতে প্রায় ২৪ মাস সময় লাগতে পারে।
