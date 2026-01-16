Budget 2026 Electronics Prices to rice: রিপাবলিক ডে সেল চলছে, কিনে নিন! বাজেটে কিন্তু লাফিয়ে দাম বাড়বে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ আর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Budget 2026 Electronics Prices to rice: রিপাবলিক ডে সেল চলছে, কিনে নিন! বাজেটে কিন্তু লাফিয়ে দাম বাড়বে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ আর...

Smartphones-tv-laptop price hike soon: মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হতে চলেছে। রুটি-রুজি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যখন নাভিশ্বাস তুলছে, ঠিক তখনই জানা যাচ্ছে, হাতের স্মার্টফোন থেকে শুরু করে কাজের ল্যাপটপ— আগামী দিনে আরও মহার্ঘ্য হতে চলেছে সব কিছুই। বিশ্ববাজারের টালমাটাল পরিস্থিতি আর যন্ত্রাংশের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জেরে ভারতের ইলেকট্রনিক্স বাজারে দামের এক বড়সড় লাফ এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

| Jan 16, 2026, 07:32 PM IST
1/14

সেমিকন্ডাক্টর ও চিপসেটের আকাল:

গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বজুড়ে চিপসেট বা সেমিকন্ডাক্টরের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এখন সেই সব যন্ত্রাংশের উৎপাদন খরচ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ল্যাপটপ বা মোবাইলের ‘মস্তিষ্ক’ হিসেবে পরিচিত এই চিপগুলো তৈরি করতে যে বিপুল খরচ হচ্ছে, তার বোঝা শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের কাঁধেই চাপছে।  

2/14

মেমোরি কার্ড ও স্টোরেজের মূল্যবৃদ্ধি:

 ডিআরএএম (DRAM) এবং এনএএনডি (NAND) ফ্ল্যাশ মেমোরির দাম বিশ্ববাজারে এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ল্যাপটপে ব্যবহৃত র‍্যাম (RAM) এবং এসএসডি (SSD) বা মোবাইলের স্টোরেজ স্পেস তৈরির খরচ আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফলত, মেমোরি ভিত্তিক সব ডিভাইসের দামই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।  

3/14

টাকার দরে পতন ও লজিস্টিক খরচ

 ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন আমদানিকারকদের জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু ইলেকট্রনিক্স পণ্যের অধিকাংশ খুচরো যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তাই বিনিময় হারের এই ফারাক সরাসরি পণ্যের গায়ে লেখা দামে প্রভাব ফেলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবহণ বা শিপিং কস্টের ঊর্ধ্বগতি।  

4/14

ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের হালহকিকত

বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের জন্য এই খবর যথেষ্ট উদ্বেগের। রিপোর্ট বলছে, ল্যাপটপ এবং পিসি নির্মাতারা ইতিমধ্যেই দাম বাড়ানোর প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন।   

5/14

ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের হালহকিকত

ব্র্যান্ড অনুযায়ী নতুন মডেলের ল্যাপটপগুলোর দাম ৫ শতাংশ থেকে শুরু করে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। 

6/14

ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের হালহকিকত

যারা বাজেট ল্যাপটপ (৩৫-৫০ হাজার টাকা) কিনতে চাইছেন, তাঁদের ওপর এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে। এমনকি গেমিং ল্যাপটপ বা হাই-এন্ড প্রফেশনাল মেশিনের ক্ষেত্রে দামের বৃদ্ধি কয়েক হাজার টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

7/14

স্মার্টফোন কি হাতের নাগালের বাইরে যাবে?

স্মার্টফোনের বাজারেও পরিস্থিতি খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। এন্ট্রি লেভেল থেকে প্রিমিয়াম— সব ক্যাটাগরিতেই দাম বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শাওমি, স্যামসাং থেকে শুরু করে অ্যাপলের মতো বড় বড় সংস্থাগুলো তাদের সাপ্লাই চেইন খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায়।   

8/14

স্মার্টফোন কি হাতের নাগালের বাইরে যাবে?

ফোনের ক্যামেরা মডিউল থেকে শুরু করে ডিসপ্লে প্যানেল— সবকিছুর দামই এখন ঊর্ধ্বমুখী। ফলে উৎসবের মরসুমের আগে নতুন মডেলগুলোর দাম পুরোনো মডেলের তুলনায় বেশ কিছুটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।  

9/14

সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব: উৎসবের আনন্দ কি ফিকে হবে?

বাংলার বুকে উৎসবের মরসুম মানেই নতুন জামাকাপড়ের পাশাপাশি নতুন গ্যাজেট কেনা। কিন্তু বাজারের বর্তমান মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে, এবার হয়তো শখ পূরণে কিছুটা রাশ টানতে হবে সাধারণ মানুষকে।   

10/14

সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব: উৎসবের আনন্দ কি ফিকে হবে?

মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে এই দাম বৃদ্ধি বড় আঘাত আনবে। কিস্তিতে ফোন কেনা বা ইএমআই (EMI)-এর ওপর নির্ভরশীল যারা, তাদের ওপর সুদের হার এবং আসল দামের যৌথ প্রভাব পড়বে।  

11/14

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কারও নতুন ল্যাপটপ বা ফোন কেনার পরিকল্পনা থাকে, তবে দেরি না করে এখনই কিনে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ বর্তমানে ডিলার বা রিটেইলারদের কাছে যে পুরোনো স্টক রয়েছে, তাতে দাম বাড়ার প্রভাব এখনো পুরোপুরি পড়েনি।   

12/14

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যখন নতুন লজিস্টিক এবং নতুন ব্যাচের স্টক বাজারে আসবে, তখন দামের এই ফারাক সাধারণ ক্রেতার চোখে পড়বে।

13/14

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট থেকে শুরু করে ছোটখাটো পরিধানযোগ্য গ্যাজেট (Wearables)— সবকিছুই এখন বিলাসিতার পর্যায়ে যাওয়ার উপক্রম।   

14/14

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

সরকারের হস্তক্ষেপ বা বিশ্ববাজারে যন্ত্রাংশের দাম না কমলে, সাধারণ মানুষের প্রযুক্তি-বিপ্লবের স্বপ্নে যে কিছুটা ভাঁটা পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

