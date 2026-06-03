/CM Suvendu Adhikari on Annapurna Yojona: রাজ্যে কবে বন্ধ হচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আর চলবে না কবে থেকে? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Annapurna Bhandar big update: রাজ্যে পালাবদলের পর প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল নতুন সরকার। বাংলায় বুধবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হল মহিলাদের জন্য বিশেষ আর্থিক সামাজিক প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র অনলাইন পোর্টাল।
লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির 'সংকল্পপত্রে' বাংলার মা-বোনেদের জন্য এই অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি মেনেই এদিন থেকে এই যোজনার কাজ শুরু হয়ে গেল।
বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজ্যের আগের সরকারের আমলের প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধ হয়ে যাবে।
একইভাবে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর কাজ রাজ্যে পুরোদমে শুরু হলে এবং উপভোক্তাদের নাম সেখানে স্থানান্তরিত (ট্রান্সফার) হয়ে গেলে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পটিও বন্ধ করা হবে।
অর্থাৎ, পুরনো প্রকল্পগুলির জায়গায় নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যবাসী আরও উন্নত ও বেশি সুবিধা পাবেন।
তবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা না হয়, সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপূরণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া চলবে, ততদিন মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা যথারীতি পেতে থাকবেন। কাজ শেষ হওয়া মাত্রই পুরনো প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে চালু থাকা একাধিক সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প বিজেপি সরকারের জমানাতেও বজায় থাকবে।
তিনি বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এই সরকার। আগে থেকে চালু থাকা কোনও সামাজিক প্রকল্প হুট করে বন্ধ হবে না।'
১০ বছর বা ৩০ বছর আগের ভালো প্রকল্পগুলি চালু রাখার পাশাপাশি সেগুলির পোর্টাল আপডেট করার কথাও বলেছিলেন তিনি।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই 'আয়ুষ্মান ভারত' (প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা) এবং 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য হল 'পেপারলেস অফিস' বা কাগজবিহীন প্রশাসন গড়ে তোলা, যেখানে সমস্ত সুবিধাভোগীরা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি (DBT)-র মাধ্যমে সরাসরি ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাবেন।
তবে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানান, 'কোনও বিদেশি বা বহিরাগত এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে না।'
একইসঙ্গে কোনও মৃত ব্যক্তি বা ভুয়ো উপভোক্তার নাম যাতে তালিকায় না থাকে এবং কোনও রকম দুর্নীতি যাতে না হয়, প্রশাসনকে সেদিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।