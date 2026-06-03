Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /CM Suvendu Adhikari on Annapurna Yojona: রাজ্যে কবে বন্ধ হচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আর চলবে না কবে থেকে? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

CM Suvendu Adhikari on Annapurna Yojona: রাজ্যে কবে বন্ধ হচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আর চলবে না কবে থেকে? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:16 PM IST

Annapurna Bhandar big update: রাজ্যে পালাবদলের পর প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল নতুন সরকার। বাংলায় বুধবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হল মহিলাদের জন্য বিশেষ আর্থিক সামাজিক প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র অনলাইন পোর্টাল। 

 

1/13

লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির 'সংকল্পপত্রে' বাংলার মা-বোনেদের জন্য এই অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি মেনেই এদিন থেকে এই যোজনার কাজ শুরু হয়ে গেল।

 

2/13

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজ্যের আগের সরকারের আমলের প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধ হয়ে যাবে। 

 

3/13

একইভাবে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর কাজ রাজ্যে পুরোদমে শুরু হলে এবং উপভোক্তাদের নাম সেখানে স্থানান্তরিত (ট্রান্সফার) হয়ে গেলে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পটিও বন্ধ করা হবে। 

 

4/13

অর্থাৎ, পুরনো প্রকল্পগুলির জায়গায় নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যবাসী আরও উন্নত ও বেশি সুবিধা পাবেন। 

 

5/13

তবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা না হয়, সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপূরণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া চলবে, ততদিন মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা যথারীতি পেতে থাকবেন। কাজ শেষ হওয়া মাত্রই পুরনো প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

 

6/13

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে চালু থাকা একাধিক সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প বিজেপি সরকারের জমানাতেও বজায় থাকবে। 

 

7/13

তিনি বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এই সরকার। আগে থেকে চালু থাকা কোনও সামাজিক প্রকল্প হুট করে বন্ধ হবে না।' 

 

8/13

১০ বছর বা ৩০ বছর আগের ভালো প্রকল্পগুলি চালু রাখার পাশাপাশি সেগুলির পোর্টাল আপডেট করার কথাও বলেছিলেন তিনি।

 

9/13

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন  যে, পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই 'আয়ুষ্মান ভারত' (প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা) এবং 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 

 

10/13

নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য হল 'পেপারলেস অফিস' বা কাগজবিহীন প্রশাসন গড়ে তোলা, যেখানে সমস্ত সুবিধাভোগীরা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি (DBT)-র মাধ্যমে সরাসরি ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাবেন।

11/13

তবে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানান, 'কোনও বিদেশি বা বহিরাগত এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে না।'

12/13

একইসঙ্গে কোনও মৃত ব্যক্তি বা ভুয়ো উপভোক্তার নাম যাতে তালিকায় না থাকে এবং কোনও রকম দুর্নীতি যাতে না হয়, প্রশাসনকে সেদিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

 

13/13

নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

TAGS:
Annanpurna Bhandar
Annapurna yojona
laxmi bhandar
Swasthya Sathi
Suvendu Adhikari
Agnimitra Paul
WB Govt Schemes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কে বলেছে বিশ্বকাপে ভারত নেই! ৩ ধুরন্ধর 'ভারতীয়' খেলছেন, কেউ পঞ্জাবের, কেউ কেরলমের
Tahsin Mohammed Jamshid17 min ago
2
Firhad Hakim18 min ago
3
LATEST MONSOON FORECAST27 min ago
4
Laxmir Bhander Scam41 min ago
5
Abhishek Banerjee43 min ago