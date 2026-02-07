English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Laxmi Bhandar: বাজেটের পরই ঘরে ঘরে মমতার ছোঁয়া, রাজ্য জুড়ে অ্যাকাউন্টে ঢুকল বর্ধিত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা! পাড়ায় পাড়ায় খেলা শুরু...

Laxmi Bhandar: বাজেটের পরই ঘরে ঘরে মমতার ছোঁয়া, রাজ্য জুড়ে অ্যাকাউন্টে ঢুকল বর্ধিত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা! পাড়ায় পাড়ায় খেলা শুরু...

Laxmi Bhandar extra 500 rupees hike: রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল, এবার থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বেশি পাবেন মহিলারা৷ বাজেটে এই ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যেই বাড়তি সেই টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করল৷

| Feb 07, 2026, 08:03 PM IST
1/7

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প

তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় সবুজ আবির উড়িয়ে, মিষ্টি মুখ করে আনন্দে মাতলেন রাজ্য সরকারের দেওয়া লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রাপকরা।

2/7

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প

সাধারণ মহিলারা আগে লক্ষ্মী ভান্ডারে পেতেন এক হাজার টাকা করে। বাজেটের পর তারা অনেকেই পাচ্ছেন পনেরশো টাকা করে।

3/7

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প

রাজ্য বাজেটের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এবার থেকে মাসে ১০০০ টাকার বদলে ১৫০০ টাকা করে পাবেন মহিলারা৷   

4/7

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প

এসসি, এসটি তালিকাভুক্ত মহিলারা মাসে ১২০০ টাকার বদলে ১৭০০ টাকা করে পাবেন৷ পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই অতিরিক্ত টাকা হাতে পাবেন মহিলারা৷  

5/7

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প

নবান্ন সূত্রে খবর, দিন সাতেকের মধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা সব মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই ফেব্রুয়ারি মাসের টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে৷  

6/7

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প

তফলিশি উপজাতির মেয়েরা পাবেন মাসিক ১৭০০ টাকা। ভোটের আগে দুর্দান্ত ঘোষণা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই খুশিতে ফেটে পড়ছেন বাংলার অসংখ্য মহিলা।  

7/7

'মমতার জয়'

বাংলার হাজার হাজার মেয়েরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান। এবং সব থেকে বেশি উপকৃত হন আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল মহিলারা। যার দরুণ এই টাকা ছাড়া তাদের চলবে না বলেই মনে করে মহিলাদের একাংশ। 

