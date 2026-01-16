English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Burdwan Laxmi Puja: বর্ধমানের এই গ্রামে চাঁদ উঠলেই পাটে বসেন দেবী লক্ষ্মী, শিয়াল ডাকলেই পুজো শেষ...

Burdwan Laxmi Puja: বর্ধমানের এই গ্রামে চাঁদ উঠলেই পাটে বসেন দেবী লক্ষ্মী, শিয়াল ডাকলেই পুজো শেষ...

Burdwan Laxmi Puja:  খন আর শিয়াল কোথায়! জনবসতির চাপে শেয়ালরা  হয়তো ঠাঁই নিয়েছে অন্য কোথাও। কিন্তু রয়ে গিয়েছে 'শেয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'।  

| Jan 16, 2026, 04:37 PM IST
1/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

পার্থ চৌঝুরী: শীতের একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে বাংলা! চিরাচরিত নিয়মে মাঘ থেকেই ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে প্রকৃতি। ঠিক এই সময়ে গ্রাম বাংলায় পালিত হয় নানা লোকাচার। যেমন, পূর্ব বর্ধমানের 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'।  

2/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

কসময়ে পূর্ব বর্ধমানের কাঞ্চননগর ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ। বর্ধমান রাজাদের রাজধানী। কিন্তু এরপর যখন মিঠাপুকুরের কাছে নতুন করে রাজবাড়ি তৈরি হল, তখন জৌলুস কমে  কাঞ্জননগরেরও।  

3/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

সমৃদ্ধ জনপদ পরিণত হয় অবহেলিত নগরে। নদীর ধারে ঝোপজঙ্গল। সেখানে ছিল  প্রচুর শিয়াল,বাঘরোল,ময়ূর-সহ বন্য়প্রাণী।  

4/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

দেশভাগের পর ফের জনবসতি বাড়তে থাকে কাঞ্চনগরে। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষজন এখানে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে রয়ে গিয়েছেন কিছু পুরনো স্থায়ী বাসিন্দাও।

5/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

তেমনই  একটি পরিবার সিংহ পরিবার। এই পরিবারের বধূরাও আজও নিষ্ঠাভরে এই 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো' করে থাকেন।  

6/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

ফল,ফুল-সহ আরও নানা উপাচারে সন্ধ্যায় পর বসে পুজো।  শিয়াল ডাক শুনতে পেলেই পুজো শেষ হত।  তারপর প্রসাদ বিতরণ।   

7/7

বর্ধমানে 'শিয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'

এখন আর শিয়াল কোথায়! জনবসতির চাপে শেয়ালরা  হয়তো ঠাঁই নিয়েছে অন্য কোথাও। কিন্তু রয়ে গিয়েছে 'শেয়াল ডাকা লক্ষ্মীপুজো'।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন...

Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন...

Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন... 10
8th Pay Commission BIG Update: বড় খবর! অষ্টম পে কমিশন থেকে সত্যিই বাদ পড়ছেন পেনশনভোগীরা? জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা...

8th Pay Commission BIG Update: বড় খবর! অষ্টম পে কমিশন থেকে সত্যিই বাদ পড়ছেন পেনশনভোগীরা? জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা...

8th Pay Commission BIG Update: বড় খবর! অষ্টম পে কমিশন থেকে সত্যিই বাদ পড়ছেন পেনশনভোগীরা? জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা... 8
Mangal Gochar 2026: মঙ্গলের গোচরে চাকরি ও ব্যবসায় অভাবনীয় লাভ! টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠবে কোন ৫ রাশির জাতকরা...

Mangal Gochar 2026: মঙ্গলের গোচরে চাকরি ও ব্যবসায় অভাবনীয় লাভ! টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠবে কোন ৫ রাশির জাতকরা...

Mangal Gochar 2026: মঙ্গলের গোচরে চাকরি ও ব্যবসায় অভাবনীয় লাভ! টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠবে কোন ৫ রাশির জাতকরা... 7
SSC Case Update: বিগ ব্রেকিং! ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলে বিরাট &#039;ষড়যন্ত্র&#039;! নন্দীগ্রামের &#039;দাগি&#039; প্রার্থীর দায়ের করা মামলাতেই বিপাকে শিক্ষকরা...

SSC Case Update: বিগ ব্রেকিং! ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলে বিরাট 'ষড়যন্ত্র'! নন্দীগ্রামের 'দাগি' প্রার্থীর দায়ের করা মামলাতেই বিপাকে শিক্ষকরা...

SSC Case Update: বিগ ব্রেকিং! ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলে বিরাট 'ষড়যন্ত্র'! নন্দীগ্রামের 'দাগি' প্রার্থীর দায়ের করা মামলাতেই বিপাকে শিক্ষকরা... 19