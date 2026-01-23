English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Layoff: ভয়ংকরতম দুঃসংবাদ! দু'দিনের মধ্যেই চাকরি খোয়াবেন ১৬ হাজার কর্মী, এই নিয়ে ৩০ হাজার!‌ হাহাকার কাজের দুনিয়ায়...

Amazon Job Cut: আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি থেকেই কর্মী ছাঁটাই শুরু হতে পারে বলে খবর। এই ছাঁটাইটা হবে অ্যামাজনে। যদিও অ্যামাজন থেকে কোনও বিবৃতি মেলেনি। তারা স্পষ্ট করে কিছু না বললেও, মনে করা হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণেই বিপুল সংখ্যক কর্মী খোয়াতে চলেছেন তাঁদের চাকরি।

| Jan 23, 2026, 05:44 PM IST
বিশাল ছাঁটাই

বছরের শুরুতেই খারাপ খবর। চাকরি-সংকটে অ্যামাজনে কর্মরতরা। কেননা, ঝুঁকির মুখে ওই সংস্থার ১৪ থেকে ১৬ হাজার কর্মী!

ফের একবার

শোনা যাচ্ছে, ফের একবার কর্মীছাঁটাই করতে চলেছে অ্যামাজন। আগামী সপ্তাহেই এই ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করা হতে পারে তারা, এমনটাই খবর।

৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই

প্রসঙ্গত, গত বছর অক্টোবর মাসেই শোনা গিয়েছিল, কমপক্ষে ৩০ হাজার কর্পোরেট কর্মী ছাঁটাই করতে চলেছে অ্যামাজন। প্রথম ধাপে প্রায় ১৪ হাজার কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাইও করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ছাঁটাই

এবার দ্বিতীয় দফায় ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা। তার মানে, এবার ওই তিরিশ হাজার সংখ্য়ার বাকিদের ছাঁটাই করা হবে। এর অর্থ, এবারও ১৪ থেকে ১৬ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হতে পারে।

এআই-ই যম?

আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার অর্থাৎ, ২৭ জানুয়ারি থেকে এই কর্মীছাঁটাই শুরু হতে পারে বলে খবর। অ্যামাজন থেকে এই নিয়ে কোনও বিবৃতি না দেওয়া হলেও, মনে করা হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণেই বিপুল সংখ্যক কর্মী চাকরি খোয়াতে চলেছেন। 

ভারতেও উদ্বেগ

আর এর জেরে ভারতেও বড় সংখ্যক কর্মীছাঁটাই হতে পারে। অর্থাৎ, ভারতীয়রাও মোটেই সেফ জোনে নেই।

উচ্চপদস্থ কর্মীদেরই ছাঁটাই

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২৩ সালে, ২৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল অ্যামাজন। এবার আবার ছাঁটাই। প্রথামধাপে ১৪ হাজারের পরে ফের। আর ইতিমধ্যেই দু'হাজার কর্মীকে ওয়ার্ন (WARN notices) নোটিসও দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এবার মূলত উচ্চপদস্থ কর্মীদেরই ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, অ্যামাজনের পিপল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিভিশন ও হিউম্যান রিসোর্স টিম থেকে ছাঁটাই করা হবে।

