Layoff: ভয়ংকরতম দুঃসংবাদ! দু'দিনের মধ্যেই চাকরি খোয়াবেন ১৬ হাজার কর্মী, এই নিয়ে ৩০ হাজার!‌ হাহাকার কাজের দুনিয়ায়...

Layoff: ভয়ংকরতম দুঃসংবাদ! দু'দিনের মধ্যেই চাকরি খোয়াবেন ১৬ হাজার কর্মী, এই নিয়ে ৩০ হাজার! হাহাকার কাজের দুনিয়ায়...
Amazon Job Cut: আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি থেকেই কর্মী ছাঁটাই শুরু হতে পারে বলে খবর। এই ছাঁটাইটা হবে অ্যামাজনে। যদিও অ্যামাজন থেকে কোনও বিবৃতি মেলেনি। তারা স্পষ্ট করে কিছু না বললেও, মনে করা হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণেই বিপুল সংখ্যক কর্মী খোয়াতে চলেছেন তাঁদের চাকরি।
বিশাল ছাঁটাই
ফের একবার
৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই
দ্বিতীয় ছাঁটাই
এআই-ই যম?
ভারতেও উদ্বেগ
উচ্চপদস্থ কর্মীদেরই ছাঁটাই
প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২৩ সালে, ২৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল অ্যামাজন। এবার আবার ছাঁটাই। প্রথামধাপে ১৪ হাজারের পরে ফের। আর ইতিমধ্যেই দু'হাজার কর্মীকে ওয়ার্ন (WARN notices) নোটিসও দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এবার মূলত উচ্চপদস্থ কর্মীদেরই ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, অ্যামাজনের পিপল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিভিশন ও হিউম্যান রিসোর্স টিম থেকে ছাঁটাই করা হবে।
