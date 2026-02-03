Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের
Humayun Kabir: নতুন দলের ব্যানারে তিনি এখনও ভোটে লড়াই করেননি। তবে তার আগেই ছাব্বিশের নির্বাচনে ১০০-র বেশি আসন পাওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন হুমায়ুন
জনতা উন্নয়ন পার্টি
বড় সমীকরণ
শসক দল হতে পারে বামেরা!
আইএসএফ
মহম্মদ সেলিম
হুমায়ূন কবীরের দাবি, মহম্মদ সেলিমকে তিনি মুর্শিদাবাদের একটি আসনে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, রানীনগরে আমি প্রার্থী দিয়েছি। কিন্তু সেলিম সাহেব ওই আসনে দাঁড়ালে আমি সেটি ছেড়ে দিতেও রাজী। যদিও মহম্মদ সেলিম এখনও এই বিষয়ে কোনও সবুজ সংকেত দেননি। তবে একশো আসন পাওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তিনি।
বড় চ্যালেঞ্জ
নতুন দলের ব্যানারে তিনি এখনও ভোটে লড়াই করেননি। তবে তার আগেই ছাব্বিশের নির্বাচনে ১০০-র বেশি আসন পাওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। তাঁর প্রধান লক্ষ্যই হল, তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ফাটল ধরানো। তৃণমূল বিরোধী মুসলিম ব্যাঙ্ককে একজোট করা। তৃণমূলের ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে তিনি কতটা তা করতে পারবেন সেটাই এখন দেখার।
