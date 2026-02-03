English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: নতুন দলের ব্যানারে তিনি এখনও ভোটে লড়াই করেননি। তবে তার আগেই ছাব্বিশের নির্বাচনে ১০০-র বেশি আসন পাওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন হুমায়ুন

| Feb 03, 2026, 08:03 PM IST
জনতা উন্নয়ন পার্টি

জনতা উন্নয়ন পার্টি

বাস্তবে যাই হোক না কেন, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য সলতে পাকানোর চেষ্টা করছেন প্রাক্তণ তৃণমূল নেতা হুমায়ূন কবীর। একদিকে তিনি আসাদউদ্দিন ওয়েসির দল মিম-এর সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, তিনি সিপিএমকে পাশে পাওয়ার চেষ্টা করছেন জনাতা উন্নয়ন পার্টি-র প্রধান হুমায়ূন কবীর।

বড় সমীকরণ

বড় সমীকরণ

বিধানসভা ভোটে তিনি বড় কোনও সমীকরণ তৈরি করতে পারেন সেটাই এখন দেখার। তাঁর দাবি তাঁর সঙ্গে আসছে ছোটখাটো আরও কয়েকটি দল। তবে সিপিএমকে ফের শাসকের আসনে তুলে আনার চেষ্টা করছেন হুমায়ূন। সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জোর দিয়ে বললেনও সেই কথা।  

শসক দল হতে পারে বামেরা!

শসক দল হতে পারে বামেরা!

তাঁর নিজের দল এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেই সীমাবদ্ধ। তবে তিনি বলছেন, সিপিএম বা কংগ্রেস যারা রাজ্যের প্রায় শূন্য হয়ে রয়েছে তারা তাঁর হাত ধরলে ফের শাসক দলে পরিণত হতে পারে।  

আইএসএফ

আইএসএফ

জানা যাচ্ছে এইএসএফের সঙ্গে কথা বলার ভার তিনি দিয়েছেন মহম্মদ সেলিমকে। তবে তিনি জানেন বামেদের একাংশ তাঁর দলের পাশে দাঁড়াতে নারাজ। সেটা আন্দাজ করেই বলেছেন, এক কমিউনিস্ট নেতা কথা বলতে চাইলেও অন্যজন তাতে আপত্তি করছেন।

মহম্মদ সেলিম

মহম্মদ সেলিম

হুমায়ূন কবীরের দাবি,  মহম্মদ সেলিমকে তিনি মুর্শিদাবাদের একটি আসনে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, রানীনগরে আমি প্রার্থী দিয়েছি। কিন্তু সেলিম সাহেব ওই আসনে দাঁড়ালে আমি সেটি ছেড়ে দিতেও রাজী। যদিও মহম্মদ সেলিম এখনও এই বিষয়ে কোনও সবুজ সংকেত দেননি। তবে একশো আসন পাওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তিনি।

বড় চ্যালেঞ্জ

বড় চ্যালেঞ্জ

নতুন দলের ব্যানারে তিনি এখনও ভোটে লড়াই করেননি। তবে তার আগেই ছাব্বিশের নির্বাচনে ১০০-র বেশি আসন পাওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। তাঁর প্রধান লক্ষ্যই হল, তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ফাটল ধরানো। তৃণমূল বিরোধী মুসলিম ব্যাঙ্ককে একজোট করা। তৃণমূলের ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে তিনি কতটা তা করতে পারবেন সেটাই এখন দেখার।

