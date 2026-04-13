  • Asha Bhosle Funeral: গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে, সুরসাধিকাকে সুরে সুরেই বিদায় সুদেশ-শানের

Asha Bhosle Funeral: 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে', সুরসাধিকাকে সুরে সুরেই বিদায় সুদেশ-শানের

Singer Asha Bhosle Last Rites: সুরের আকাশে অস্তমিত আরও এক ধ্রুবতারা। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্কে শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের। সাদা আর হলুদ ফুলে সাজানো শেষযাত্রায় শামিল হলেন হাজারো অনুরাগী। আট দশকের সুরেলা সফর শেষ হলেও আমাদের স্মৃতিতে থেকে যাবে আপনার গান। চির শান্তিতে ঘুমান 'আশা তাই'।

| Apr 13, 2026, 08:18 PM IST
গানে গানে বিদায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবসান হল ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক স্বর্ণযুগের। আট দশকেরও বেশি সময় ধরে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করার পর সুরলোকে পাড়ি দিলেন কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে।   

গানে গানে বিদায়

সোমবার (১৩ এপ্রিল, ২০২৬) মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক শ্মশানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।   

গানে গানে বিদায়

কিংবদন্তি গায়িকাকে গান স্যালুটের মাধ্যমে অন্তিম বিদায় জানায় মুম্বই পুলিশ।  

গানে গানে বিদায়

সোমবার সকাল থেকেই গোটা শহর এক বিষণ্ণতায় ডুবে ছিল।   

গানে গানে বিদায়

গায়িকার লোয়ার পারেল-এর বাসভবন থেকে তাঁর প্রিয় সাদা ও হলুদ ফুলে সাজানো একটি বিশেষ যানে করে তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে আসা হয় দাদরের শিবাজি পার্কে।   

গানে গানে বিদায়

যানের সামনে ছিল গায়িকার সেই চিরচেনা হাসিমুখের ছবি, যেখানে তাঁর নাকে শোভা পাচ্ছিল ঐতিহ্যবাহী মারাঠি ‘নথ’।   

গানে গানে বিদায়

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রাপথে রাস্তার দু’পাশে হাজার হাজার অনুরাগী ভিড় জমান তাঁদের প্রিয় ‘আশা তাই’-কে শেষবার দেখার জন্য।  

গানে গানে বিদায়

তিলক পরানো এবং তেরঙায় মোড়া মরদেহ যখন শিবাজি পার্কে পৌঁছায়, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বিনোদন জগতের রথী-মহারথীরা।   

গানে গানে বিদায়

তাঁর পুত্র আনন্দ ভোঁসলে অন্তিম সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেন। সঙ্গীত জগতের নক্ষত্ররা যখন শোকাতুর, তখন গায়ক শান এবং সুদেশ ভোঁসলে সুরেলা কণ্ঠেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।   

গানে গানে বিদায়

বিদায়বেলার এই সুর মূর্ছনা সেখানে উপস্থিত সকলের চোখে জল এনে দেয়।  

গানে গানে বিদায়

আশা ভোঁসলের প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো।   

গানে গানে বিদায়

১৯৪০-এর দশক থেকে শুরু করে তাঁর কণ্ঠের বৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে পপ, ক্যাবারে বা বিষাদঘন গান— সবক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।   

গানে গানে বিদায়

এদিন শিবাজি পার্কে কেবল একজন গায়িকাকে নয়, বরং এক দীর্ঘ ইতিহাসকে চিরবিদায় জানাল আপামর ভারতবাসী।   

গানে গানে বিদায়

তাঁর গান তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমেই অমর হয়ে থাকবে উত্তরসূরিদের হৃদয়ে।

Asha Bhosle Funeral: আরও দূরে চলো যাই: চৈত্রের শেষবেলায় স্মৃতির খানিকটা নিয়ে বিলীন হলেন সুরসাধিকা আশা

পরবর্তী অ্যালবাম

Asha Bhosle Funeral: আরও দূরে চলো যাই: চৈত্রের শেষবেলায় স্মৃতির খানিকটা নিয়ে বিলীন হলেন সুরসাধিকা আশা

Asha Bhosle Funeral: আরও দূরে চলো যাই: চৈত্রের শেষবেলায় স্মৃতির খানিকটা নিয়ে বিলীন হলেন সুরসাধিকা আশা

Asha Bhosle Funeral: আরও দূরে চলো যাই: চৈত্রের শেষবেলায় স্মৃতির খানিকটা নিয়ে বিলীন হলেন সুরসাধিকা আশা 21
