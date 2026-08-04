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অতি চেনা শাকেই লুকিয়ে মৃত্যু! 'সাইক্লোস্পোরা'র মারণ সংক্রমণে ছড়াচ্ছে নয়া রোগ, ক্রমশ মহামারি; কোন শাক খাবেন না?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST
Taco Bell lettuce outbreak: আমেরিকার ফাস্টফুড চেন টাকো বেল-এর আইসবার্গ লেটুস থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পরজীবী সংক্রমণ ‘সাইক্লোস্পোরিয়াসিস’। এই প্রাদুর্ভাবের জেরে মিশিগানে প্রথম দু’জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিশিগান স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য বলছে, মৃত দু’জনই দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সাইক্লোস্পোরা পরজীবীর সংক্রমণ ও তার ফলে তৈরি হওয়া ডিহাইড্রেশন তাঁদের মৃত্যুকে তরান্বিত করেছে।

ফাস্টফুড চেন 'টাকো বেল'1/7

ফাস্টফুড চেন 'টাকো বেল'

আমেরিকার ন’টি রাজ্যে জনপ্রিয় ফাস্টফুড চেন টাকো বেল-এর আইসবার্গ লেটুস থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পরজীবী সংক্রমণ ‘সাইক্লোস্পোরিয়াসিস’। এই প্রাদুর্ভাবের জেরে মিশিগানে প্রথম দু’জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রথম মৃত্যু মিশিগানে2/7

প্রথম মৃত্যু মিশিগানে

মিশিগান স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, মৃত দু’জনই দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এর উপর সাইক্লোস্পোরা পরজীবীর সংক্রমণ ও তার ফলে তৈরি হওয়া চরম জলশূন্যতা তাঁদের মৃত্যুকে তরান্বিত করেছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা।

কী এই সাইক্লোস্পোরিয়াসিস?3/7

কী এই সাইক্লোস্পোরিয়াসিস?

সাইক্লোস্পোরিয়াসিস হল মূলত 'সাইক্লোস্পোরা' নামের এককোষী পরজীবীর কারণে হওয়া অন্ত্রের রোগ। সাধারণত দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমে এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

উপসর্গ4/7

উপসর্গ

কী কী উপসর্গ এই রোগের? তীব্র ডায়রিয়া, বমি-বমি ভাব, পেট কামড়ানো, চরম ক্লান্তি, খিদে কমে যাওয়া এবং ডিহাইড্রেশন। এটি সচরাচর মারণরোগ নয়, তবে অবস্থাবিশেষ এটি প্রাণঘাতী রূপও নিতে পারে।

কতজন আক্রান্ত?5/7

কতজন আক্রান্ত?

মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থা 'সিডিসি' (CDC)-র জুলাইয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশ জুড়ে ল্যাবে প্রমাণিত যে, ৬৭০৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং আরও ১১৫০০-র বেশি সম্ভাব্য কেস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেবল মিশিগান রাজ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা ১১২৩৪ ছাড়িয়েছে! যার মধ্যে ১৯৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়সিদের মধ্যে এই সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে।

সংক্রমণের উৎস?6/7

সংক্রমণের উৎস?

মার্কিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, মধ্য মেক্সিকোর 'টেইলর ফার্মস' (Taylor Farms) নামক সংস্থা থেকে সরবরাহ করা লেটুস পাতা, যা 'টাকো বেল'-এর খাবারের সঙ্গে দেওয়া হত-- সেটিই এই মহামারীর অন্যতম উৎস। তবে অন্যান্য উৎসগুলোও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আতঙ্কিত সাধারণ7/7

আতঙ্কিত সাধারণ

আমেরিকা জুড়ে এই পরজীবীঘটিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার পর সাধারণ মানুষ খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেকেই রেস্তোরাঁয় খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। বাজার থেকে কাঁচা লেটুস পাতা কেনা বন্ধ করেছেন। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কাঁচা শাকসবজি খাওয়ার পর দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলেই অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

TAGS:
lettuce outbreak
Taco Bell lettuce outbreak

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