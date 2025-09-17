English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: বিশ্বকর্মা পুজোয় ভোগাবে আবহাওয়া, ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় তোলপাড় হবে অধিকাংশ জেলা

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি। এরমধ্যে পার্বত্য সহ ওপরের ৫ জেলায় দুই থেকে তিন পশলা ভারী বৃষ্টি। বাকি সময় হালকা মাঝারি বৃষ্টি

| Sep 17, 2025, 07:42 AM IST
1/6

ঘূর্ণাবর্ত

ঘূর্ণাবর্ত

ঝাড়খণ্ডের উপর তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে রাজ্যের সর্বত্র জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সমস্ত জেলায় দিনের বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি চলাকালীন ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

2/6

উপকুলের ২ জেলা

উপকুলের ২ জেলা

রাজ্যের উপকূলের ২ জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দিনের যেকোনো সময় মাঝারি দুই তিন পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি চলাকালীন ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

3/6

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি। এরমধ্যে পার্বত্য সহ ওপরের ৫ জেলায় দুই থেকে তিন পশলা ভারী বৃষ্টি। বাকি সময় হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কোনো কোনো জেলায় টানা হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

4/6

ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সমস্ত জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিনের যেকোনো সময় হালকা থেকে মাঝারি একাধিক স্পেলে বৃষ্টি। খুব বেশি বা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস কোথাও নেই। বৃষ্টি চলাকালীন উপকূলের জেলার লাগোয়া এলাকায় ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

5/6

বিশ্বকর্মা পুজোয় বৃষ্টি

বিশ্বকর্মা পুজোয় বৃষ্টি

বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমান এবং ব্যাপকতা কমবে। শুক্রবার আরো কমবে বৃষ্টির পরিমান। শনিবার অসহ্য চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। রবিবার মহালয়ার দিন বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় বৃষ্টি। হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি বন্ধ হলেই ভোগাবে ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম নদীয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় আজ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিঘ্নিত হতে পারে যন্ত্রের দেবতার আরাধনা পর্ব। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

6/6

কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আজ প্রধানত মেঘলা আকাশ। ফলে দিনের তাপমাত্রা প্রায় দেড় থেকে দুই ডিগ্রি পর্যন্ত কমবে। রাতের তাপমাত্রা খুব একটা হেরফের হবে না। কাল থেকে বৃষ্টির পরিমান অনেকটা কমবে কলকাতায়। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

পরবর্তী
অ্যালবাম

Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে...

Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে...

Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে... 7
Nafisa Ali: ফের ফিরে এসেছে স্টেজ ফোর ক্যানসার! জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কলকাতা থেকে ভোটে লড়া প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া...

Nafisa Ali: ফের ফিরে এসেছে স্টেজ ফোর ক্যানসার! জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কলকাতা থেকে ভোটে লড়া প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া...

Nafisa Ali: ফের ফিরে এসেছে স্টেজ ফোর ক্যানসার! জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কলকাতা থেকে ভোটে লড়া প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া... 11
East West Metro: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে সব শেষ, স্টেশনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার...

East West Metro: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে সব শেষ, স্টেশনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার...

East West Metro: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে সব শেষ, স্টেশনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার... 8
Kerala Horror: ডেটিং অ্যাপে আলাপ, নেতা-আমলা-সহ ১৪ পারভার্টের নৃশংস কদর্যতার শিকার ক্লাস টেনের পড়ুয়া...

Kerala Horror: ডেটিং অ্যাপে আলাপ, নেতা-আমলা-সহ ১৪ পারভার্টের নৃশংস কদর্যতার শিকার ক্লাস টেনের পড়ুয়া...

Kerala Horror: ডেটিং অ্যাপে আলাপ, নেতা-আমলা-সহ ১৪ পারভার্টের নৃশংস কদর্যতার শিকার ক্লাস টেনের পড়ুয়া... 7