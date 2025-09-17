West Bengal Weather Update: বিশ্বকর্মা পুজোয় ভোগাবে আবহাওয়া, ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় তোলপাড় হবে অধিকাংশ জেলা

West Bengal Weather Update: বিশ্বকর্মা পুজোয় ভোগাবে আবহাওয়া, ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় তোলপাড় হবে অধিকাংশ জেলা
Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি। এরমধ্যে পার্বত্য সহ ওপরের ৫ জেলায় দুই থেকে তিন পশলা ভারী বৃষ্টি। বাকি সময় হালকা মাঝারি বৃষ্টি
ঘূর্ণাবর্ত
উপকুলের ২ জেলা
উত্তরবঙ্গ
ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ
বিশ্বকর্মা পুজোয় বৃষ্টি
বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমান এবং ব্যাপকতা কমবে। শুক্রবার আরো কমবে বৃষ্টির পরিমান। শনিবার অসহ্য চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। রবিবার মহালয়ার দিন বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় বৃষ্টি। হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি বন্ধ হলেই ভোগাবে ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম নদীয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় আজ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিঘ্নিত হতে পারে যন্ত্রের দেবতার আরাধনা পর্ব। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
কলকাতা
