West Bengal Weather Update: শপিং হয়ে গেলে চতুর্থী থেকেই প্যান্ডেল হপিং শুরু করুন, ষষ্ঠীর পর থেকে সঙ্গে রেনকোট মাস্ট

West Bengal Weather Update: শপিং হয়ে গেলে চতুর্থী থেকেই প্যান্ডেল হপিং শুরু করুন, ষষ্ঠীর পর থেকে সঙ্গে রেনকোট মাস্ট
Bengal Weather Update: শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর। পঞ্চমী। ভারী বৃষ্টি উপকূলে। ভারী বৃষ্টি পশ্চিমাঞ্চলে। ঘন ঘন বাজ পড়ার সতর্কতা। কলকাতা সহ গাঙ্গেয় বঙ্গে কোনো কোনো এলাকায় আঞ্চলিক ভাবে মাঝারির থেকে সামান্য বেশি বৃষ্টি
ঠাকুর দেখা শুরু করুন
অয়ন ঘোষাল: যদি কেনাকাটা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর দেরি না করে আজ প্রথম চতুর্থী থেকেই প্যান্ডেল হপিং শুরু করে দিন। মোটের ওপর ভালো আবহাওয়া পাবেন। ষষ্ঠীর পর থেকে ঠাকুর দেখতে বেরোলে অবশ্যই সঙ্গে ছাতা বা রেনকোট রাখবেন। কারণ দীর্ঘক্ষণ বয়স্ক এবং শিশুদের নিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। বৃষ্টি ভিজলে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
চতুর্থী
পঞ্চমী-ষষ্ঠী
শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর। পঞ্চমী। ভারী বৃষ্টি উপকূলে। ভারী বৃষ্টি পশ্চিমাঞ্চলে। ঘন ঘন বাজ পড়ার সতর্কতা। কলকাতা সহ গাঙ্গেয় বঙ্গে কোনো কোনো এলাকায় আঞ্চলিক ভাবে মাঝারির থেকে সামান্য বেশি বৃষ্টি। রবিবার ২৮ সেপ্টেম্বর। ষষ্ঠী। হালকা থেকে মাঝারি টানা বৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের ওড়িশা লাগোয়া এলাকায় দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়া। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
সপ্তমী-অষ্টমী
সোমবার ২৯ সেপ্টেম্বর। সপ্তমী। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টি। মাঝে মাঝে রোদ। সেই রোদ অত্যন্ত চড়া এবং কষ্টদায়ক। মারাত্মক জলীয় বাষ্প এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা। মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর। অষ্টমী। অঞ্জলীপর্ব মোটের ওপর নির্বিঘ্নে। বেলা বাড়লে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ পাল্টে যাবে মেঘলা আকাশে। বিক্ষিপ্তভাবে অল্প সময়ের জন্য কয়েক দফা হালকা মাঝারি বৃষ্টি। তবে অষ্টমীর রাতে বৃষ্টির পরিমান ও ব্যাপকতা বাড়বে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
নবমীতে রেনকোট মাস্ট
দশমী
একাদশী
