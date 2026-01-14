English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Light Baba in Gangasagar: ছাইমাখা গা থেকে কীভাবে ঠিকরে বেরোচ্ছে নানা রঙের আলো? লাইটবাবার আলোর ম্যাজিক সাগরে...

Light Baba in Gangasagar: ছাইমাখা গা থেকে কীভাবে ঠিকরে বেরোচ্ছে নানা রঙের আলো? লাইটবাবার আলোর ম্যাজিক সাগরে...

Viral Light Baba in Gangasagar Mela 2026: মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে সাগরের পুণ্যভূমি যেন মিনি ভারতবর্ষ। কথায় বলে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার! ভিন রাজ্যের লাখ লাখ সাধারণ পুণ্যার্থীর পাশাপাশি এসেছেন বহু সাধু-সন্ন্যাসী। প্রতিবারের মতো এবারও চমক রয়েছে সাধুদের নিয়ে। কেমন চমক?

| Jan 14, 2026, 02:20 PM IST
1/7

সাগরের আকর্ষণ

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: এবার সাগরের দারুণ আকর্ষণ লাইট বাবা। 

2/7

চটকদার বাবা

অতীতে সাগরে বা অন্য ধর্মীয় মেলায় চটকদার বাবাদের কেরামতি দেখে বিস্মিত হতেন বহু মানুষ। (ছবি ও তথ্য: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)

3/7

চেতন গিরি

এবার তিনি স্বয়ং ভাইরাল। 'তিনি' লাইটবাবা। পরিচয়-- জুনা আখড়ার চেতন গিরি। (ছবি ও তথ্য: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)  

4/7

নাগা বাবা

তিনি নাগা বাবা। এই নাগা বাবাই এবার বিশেষ করে চোখ টানছেন পুণ্যের এই সাগরে। (ছবি ও তথ্য: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)  

5/7

কেন ভাইরাল লাইটবাবা?

কী তাঁর বৈশিষ্ট্য? কেন ভাইরাল লাইটবাবা? কেন মানুষ মেলায় গিয়ে তাঁকে একবার দেখতে চাইছেন? (ছবি ও তথ্য: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)  

6/7

ছাইয়ে আলো

নাগা বাবা চেতন গিরি ওরফে লাইটাবাবার সারা শরীরে বিভূতিমাখা। সেই ছাইমাখা গোটা শরীরে তিনি জড়িয়েছেন এলইডি লাইট। এই দেখতেই একেবারে ভিড় লেগে গিয়েছে সাগরে। (ছবি ও তথ্য: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)  

7/7

লাইটবাবার আশীর্বাদ

দেখা গিয়েছে, তাঁর আখড়া তথা মেলায় তাঁর অস্থায়ী ডেরায় লাইটবাবা মেজাজে ধূম্রসেবন করছেন। করতে-করতে তিনি এসে দাঁড়াচ্ছেন তাঁর মঞ্চের প্রান্তে। সেখানে লোকজন এসে জমছেন। তাঁদের তিনি দিচ্ছেন তাঁর আশীর্বাদ। মানুষ ফিরে যাচ্ছেন তৃপ্তমনে। (ছবি ও তথ্য: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য) (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

