১০ রেকর্ডেই বিশ্বকাপ শুরু মেসির, আরও ৫ মাইলস্টোন তৈরির পথে... আজ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতিহাসের সামনে 'গোট'

Lionel Messi Can Create 5 Records: লিয়োনেল মেসি ১০ রেকর্ডে বিশ্বকাপ শুরু করেছেন, আর এবার আরও ৫ রেকর্ড ভাঙার পথে। দেখে নিন এক ঝলকে...
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কাপযুদ্ধের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ারকে ৩-০ চূর্ণ করেছিল। কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে লা আলবিসেলেস্তের নেতা লিয়োনেল মেসি একাই তিন গোল করেছিলেন। ১০ রেকর্ড করেছিলেন তিনি। আর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে মেসির সামনে রয়েছে ৫ রেকর্ড করার সুযোগ
আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেই মিরোস্লাভ ক্লোজের ১৬ গোলের কিংবদন্তিতুল্য রেকর্ড ছুঁয়েছেন, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গোল করলেই মেসি পুরুষদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে একক ভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসবেন।
বিশ্বকাপের কেরিয়ারে এ পর্যন্ত ১৬ ম্যাচ জিতেছেন মেসি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেলেই ১৭ ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে ক্লোজের রেকর্ডে ভাগ বসাবেন। আর ২৭ জুন জর্ডনের বিরুদ্ধে জিতলেই ইতিহাসে শুধুই তিনি।
বিশ্বকাপে টানা ৫ ম্যাচে গোল করেছেন মেসি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গোল করতে পারলেই তিনি ফ্রান্সের কিংবদন্তি জাস্ট ফন্টেন (১৯৫৮) ও ব্রাজিলের স্টার জায়ারজিনহোর (১৯৭০) ঐতিহাসিক রেকর্ডে নিজের নামও লেখাবেন। তাঁর সকলেই বিশ্বকাপে টানা ৬ ম্যাচ গোল করেছেন।
বিশ্বকাপে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে সর্বাধিক (৫টি) গোল করার রেকর্ড রয়েছে মেসির। ব্রাজিলের কিংবদন্তি রিভেলিনোর সঙ্গে সেই রেকর্ড রয়েছে তাঁর। দূরপাল্লার শটে আরেকটি গোল করতে পারলেই মেসি একক ভাবে এই রেকর্ডের মালিক হবেন।
আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ২৭ নম্বর ম্যাচ ছিল মেসির। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বাধিক ম্যাচ তিনিই খেলেছেন। আর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামলে তা কাপযুদ্ধের ২৮ নম্বর ম্যাচ। নিজেকেই ছাপিয়ে যাবেন তিনি।