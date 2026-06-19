Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /বিশ্বকাপের মধ্যেই ভয়ানক দুঃসংবাদ! লিওনেল মেসির বাবা... পরিবার দিল বড় আপডেট

বিশ্বকাপের মধ্যেই ভয়ানক দুঃসংবাদ! লিওনেল মেসির বাবা... পরিবার দিল বড় আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 19, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:16 PM IST

Lionel Messi's Father Health Update: মেসির বাবাকে নিয়ে গুজব! বিশ্বকাপের মধ্যেই চরম দুঃসংবাদ? পরিবারের তরফে কঠিন সময়ে গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুরোধ। কোন বিপর্যয় আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের জীবনে? 

 

 

 

মেসির বাবাকে নিয়ে দুঃসংবাদ1/11

মেসির বাবাকে নিয়ে দুঃসংবাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথম ম্যাচেই আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাট্রিক মেসির। এদিকে তারপরই সামনে এল লিওনেল মেসির বাবাকে নিয়ে দুঃসংবাদ। 

অসুস্থ মেসির বাবা2/11

অসুস্থ মেসির বাবা

বিশ্বকাপের মধ্যেই দুঃসংবাদ! অসুস্থ আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসির বাবা ৬৮ বছর বয়সী জর্জ মেসি। যা নিয়ে রীতিমতো গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল! আর তাতেই চরম বিরক্ত আর্জেন্তিনীয় তারকার পরিবার। 

কী জানাল মেসির পরিবার?3/11

কী জানাল মেসির পরিবার?

লিওনেল মেসির পরিবারের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে সুস্থ হয়ে উঠছেন লিওনেল বাবা। তাঁর শারীরিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে।

কী হয়েছে মেসির বাবার?4/11

কী হয়েছে মেসির বাবার?

তবে জর্জ মেসি ঠিক কী ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন বা তাঁর কী অসুখ করেছে, সেই বিষয়ে লিওনেল মেসির পরিবারের তরফে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি।

গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুরোধ মেসির পরিবারের5/11

গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুরোধ মেসির পরিবারের

পাশাপাশি, কঠিন সময়ে পরিবারের তরফে সংবেদনশীলতা, শ্রদ্ধাশীল আচরণ ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে। 

গুজবে কান না দিতে অনুরোধ মেসির পরিবারের6/11

গুজবে কান না দিতে অনুরোধ মেসির পরিবারের

মেসির পরিবার স্পষ্ট জানিয়েছে, একমাত্র পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরাই তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত। তাই কোনও গুজব বা বিভ্রান্তিমূলক খবরে যেন কেউ কান না দেন।

মাঠে মেসির কান্না7/11

মাঠে মেসির কান্না

প্রসঙ্গত, ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচের পর লিওনেল মেসিকে মাঠেই কাঁদতে দেখা যায়, চোখের দল মুছতে দেখা যায়। যে ছবি-ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়। 

আবেগতাড়িত মেসি8/11

আবেগতাড়িত মেসি

যে প্রসঙ্গে মেসি নিজেই জানান যে, হ্যাটট্রিক নয়,সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটি কারণে তিনি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। পাশাপাশি, কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকার জন্য দলের সতীর্থ এবং পুরো টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানান মেসি। 

প্রথম ম্যাচে অনুপস্থিত মেসির বাবা9/11

প্রথম ম্যাচে অনুপস্থিত মেসির বাবা

অসুস্থতার কারণেই আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে গ্যালারিতে হাজির থাকতে পারেনি মেসির বাবা। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন জর্জ মেসি। 

আর্জেন্টিনার পরবর্তী ম্যাচ10/11

আর্জেন্টিনার পরবর্তী ম্যাচ

উল্লেখ্য, সোমবার টেক্সাসে দ্বিতীয় গ্রুপ লিগের ম্যাচে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হতে চলেছে আর্জেন্টিনা। 

আজ রাতে ফুটবল বিশ্বকাপে11/11

আজ রাতে ফুটবল বিশ্বকাপে

ওদিকে আজ রাতে ফুটবল বিশ্বকাপে দেখুন ইউএসএ বনাম অস্ট্রেলিয়ার গ্রুপ লিগের লড়াই।

TAGS:
lionel messi
Lionel Messi's Father Health

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভোর ৪টে থেকেই ছুটবে মেট্রো! যোগদিবস আর নিট পরীক্ষার আগেই বিরাট সুখবর শহরবাসীর জন্য
kolkata metro45 min ago
2
The Kerala Story 257 min ago
3
ex police officer Manoranjan Mondal arrested1 hr ago
4
live blog1 hr ago
5
International Yoga Day2 hrs ago