Messi in Kolkata: কেউ ভাঙল চেয়ার, কেউ ছিঁড়ল জাল, কেউ তুলল কার্পেট! যুবভারতীর ভাঙচুর যেন বাংলাদেশের গণভবন লুঠপাট...

Messi in Kolkata: কেউ ভাঙল চেয়ার, কেউ ছিঁড়ল জাল, কেউ তুলল কার্পেট! যুবভারতীর ভাঙচুর যেন বাংলাদেশের গণভবন লুঠপাট...
Yuvabharati Krirangan Massacre in Messi Tour: কেউ নিয়ে যাচ্ছেন স্ত্রীর জন্য গাঁদা ফুলের টব, তো কেউ বাকেট সিট। ক্যামেরার ট্রলি নিয়ে চলছে জয় রাইড। লিওনেল মেসির কলকাতা সফর হয়ে থাকল কলঙ্কের অধ্যয়। মনে করাল বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের কথা, মিল খুঁজে পাওয়া গেল নেপালের জেন জি বিপ্লবের সঙ্গেও।
উত্তেজিত জনতার ক্ষোভে রণক্ষেত্র যুবভারতী
