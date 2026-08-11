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LIONEL MESSI RETIREMENT BIG BREAKING: বাবার মৃত্যুতেই চরম সিদ্ধান্ত মেসির! থামল কিংবদন্তির বর্ণময় কেরিয়ার...অজ্ঞাতসারেই গেলেন অস্তাচলে?

Published: Aug 11, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:25 PM IST
The death of Jorge Messi1/9

হোর্হে মেসির মৃত্যু

হোর্হে মেসির মৃত্যুতে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন লিয়োনেল মেসি। বাবার প্রয়াণের পরেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

 

MESSI RETIREMENT2/9

মেসি অবসর

একাধিক বিদেশি মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, মেসি নাকি এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁর ফুটবল কেরিয়ার থেকে বিরতি নিয়েছেন।

 

LM 103/9

এলএমটেন

৬৮ বছর বয়সী হোর্হে দীর্ঘ রোগভোগের পর রোজারিয়োর এক ক্লিনিকে গত ৮ অগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যু ফুটবল আইকনকে গভীর শোকের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে।

 

Messi Father Death4/9

মেসির বাবার প্রয়াণ

৬৮ বছর বয়সী হোর্হে দীর্ঘ রোগভোগের পর রোজারিয়োর এক ক্লিনিকে গত ৮ অগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যু ফুটবল আইকনকে গভীর শোকের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে।

 

Messi Relation Father5/9

বাবার সঙ্গে মেসির সম্পর্ক

একাধিক বিদেশি মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, মেসি নাকি এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁর ফুটবল কেরিয়ার থেকে বিরতি নিয়েছেন।

 

Messi With Father6/9

বাবার সঙ্গে মেসি

মেসির পুরো কেরিয়ার জুড়ে তাঁর বাবার অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বাবার চলে যাওয়ায় পুরোপুরি থমকে গিয়েছেন।

Messi with his family7/9

পরিবারের সঙ্গেই মেসি

ফরাসি ওয়েবসাইট ফুট মেরকাটো জানিয়েছে যে, ৮ বারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই কঠিন এই সময়ে পরিবারের পাশে থাকার জন্য ফুটবল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

 

Messi Inter Miami8/9

মেসি ইন্টার মায়ামি

ইন্টার মায়ামিতে ফেরার কোনও তারিখ মেসি এখনও ঠিক করেননি। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ফুটবল এখন তাঁর জীবনে গৌণ।

 

Jorge was not just Messis father9/9

হোর্হে শুধু মেসির বাবাই ছিলেন না

হোর্হে শুধু মেসির বাবাই ছিলেন না, ছেলের এজেন্ট ও কৌশলগত পরামর্শদাতার দায়িত্বেও সামলেছেন বছরের পর বছর

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