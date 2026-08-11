/LIONEL MESSI RETIREMENT BIG BREAKING: বাবার মৃত্যুতেই চরম সিদ্ধান্ত মেসির! থামল কিংবদন্তির বর্ণময় কেরিয়ার...অজ্ঞাতসারেই গেলেন অস্তাচলে?

হোর্হে মেসির মৃত্যুতে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন লিয়োনেল মেসি। বাবার প্রয়াণের পরেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।
একাধিক বিদেশি মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, মেসি নাকি এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁর ফুটবল কেরিয়ার থেকে বিরতি নিয়েছেন।
৬৮ বছর বয়সী হোর্হে দীর্ঘ রোগভোগের পর রোজারিয়োর এক ক্লিনিকে গত ৮ অগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যু ফুটবল আইকনকে গভীর শোকের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে।
৬৮ বছর বয়সী হোর্হে দীর্ঘ রোগভোগের পর রোজারিয়োর এক ক্লিনিকে গত ৮ অগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যু ফুটবল আইকনকে গভীর শোকের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে।
একাধিক বিদেশি মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, মেসি নাকি এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁর ফুটবল কেরিয়ার থেকে বিরতি নিয়েছেন।
মেসির পুরো কেরিয়ার জুড়ে তাঁর বাবার অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বাবার চলে যাওয়ায় পুরোপুরি থমকে গিয়েছেন।
ফরাসি ওয়েবসাইট ফুট মেরকাটো জানিয়েছে যে, ৮ বারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই কঠিন এই সময়ে পরিবারের পাশে থাকার জন্য ফুটবল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
ইন্টার মায়ামিতে ফেরার কোনও তারিখ মেসি এখনও ঠিক করেননি। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ফুটবল এখন তাঁর জীবনে গৌণ।
হোর্হে শুধু মেসির বাবাই ছিলেন না, ছেলের এজেন্ট ও কৌশলগত পরামর্শদাতার দায়িত্বেও সামলেছেন বছরের পর বছর