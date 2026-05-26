/LIONEL MESSI BIG BREAKING NEWS: বিশ্বকাপের ঠিক আগেই বিরাট অঘটন, আর্জেন্টিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মারাত্মক চোট পেলেন মেসি

Lionel Messi's Injury: বিশ্বকাপের ঠিক আগেই বিরাট অঘটন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের। আর্জেন্টিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মারাত্মক চোট পেলেন মেসি। রাতারাতি রক্তচাপ বাড়ল আর্জেন্টিনার। ভক্তদেরও বুক কেঁপে গেল
দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবলবিশ্বের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে চলবে কাপযুদ্ধের আসর।
আর বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগেই এবার চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়াল শেষবারের ও মোট তিনবারের বিশ্বজয়ী দলের। বিরাট অঘটন ঘটে গেল। আর্জেন্টিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ইন্টার মায়ামির হয়ে ক্লাব ফুটবল খেলতে গিয়েই মারাত্মক চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক!
বিশ্ব জুড়ে ফ্যানদের হার্টবিট বাড়িয়েছে মেসির চোটের আপডেট। ৩৮ বছরের মেসি গত রবিবার ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইন্টার মায়ামির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন। মেজর লিগ সকারের এই ম্যাচ ৬-৪ জিতে নেয় বেকহ্যামের ক্লাব। ঠিক ৭৩ মিনিটের ঘটনা। মেসি একটি ফ্রি-কিক মারার পরেই বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিং চেপে মাঠে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করেন।
মেসিকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেন মায়ামির অন্তর্বর্তী হেড কোচ গিলেরমো হোয়োস। মেসির জায়গায় মাতেও সিলভেত্তিকে মাঠে নামান তিনি। কিন্তু চোটে পেয়ে মেসি বেঞ্চে বসেননি। সোজা হাঁটা দেন ড্রেসিংরুমে। আর এই ঘটনাই ভক্তদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। যদিও লকার রুমে স্বাভাবিক ভাবেই হেঁটে গিয়েছেন মেসি। কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি।
মেসির চোট নিয়ে মায়ামি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, ' এই সোমবার আরও কিছু মেডিক্যাল টেস্টে করা হয়েছে। সেখানে প্রাথমিক রোগনির্ণয় করা দেখা গিয়েছে যে, অত্যধিক ধকলজনিত কারণেই মেসির হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশি ক্লান্ত। মেসির শারীরিক সক্রিয়তায় ফিরে আসা নির্ভর করছে তাঁর শারীরিক ও কার্যক্ষমতার অগ্রগতির উপর।'
২০২৩ সালে মায়ামিতে আসার পর থেকেই মেসি তাঁর কাজের চাপ বেশ সতর্কতার সঙ্গে সামলেছেন। বিশেষ করে ঠাসা ক্রীড়াসূচিতে তাঁর টিম নিয়মিত ভাবেই তাঁকে ম্যাচ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আঘাতের তীব্রতাভেদে হ্যামস্ট্রিং পেশির চোট সারতে কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এবার মেসির চোট ঠিক কোন গ্রেডের তার উপরই নির্ভর করবে তাঁর মাঠে ফেরা।
মেসি কিন্তু গত বিশ্বকাপের পর থেকে কোথাও একবারও বলেননি যে, তিনি আসন্ন বিশ্বকাপে খেলবেনই। যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি সুকৌশলে এড়িয়েই গিয়েছেন। ইচ্ছা আছে, দেখছি-দেখব, এমনই বলেছেন তিনি। তবে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় লিয়োনেল স্কালোনির স্কোয়াড তাঁকে নিয়েই হবে। ছ'টি বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ড করবেন তিনি।
আগামী সপ্তাহে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা করার কথা রয়েছে। এরপর দক্ষিণ আমেরিকার মহাশক্তিধর দেশ বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে জোড়া প্রীতি ম্যাচ খেলতে আমেরিকায় পাড়ি দেবে। ৬ জুন হন্ডুরাস এবং ৯ জুন আইসল্যান্ডের মুখোমুখি হবে লা আলবিসেলেস্তে। আগামী ১৭ জুন আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু হবে। দেখা যাক মেসি কত তাড়াতাড়ি ফিট হতে পারেন!