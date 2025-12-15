English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lionel Messi’s Private Jet: প্রাইভেট জেটেই ভারতে মেসি! দাম কত জানেন? রইল আলট্রা লাক্সারি উড়ানের এ-টু-জেড...

Lionel Messi’s Private Jet: তাঁর নাম লিয়োনেল মেসি। যে কেউ নন, তাঁর জীবনযাপন সর্বোচ্চ পর্যায়েরই হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মেসি কিন্তু ভারত সফরে এসেছেন প্রাইভেট জেটে চেপেই। রইল মেসির জেটের যাবতীয় ফিচার্স...

Dec 15, 2025, 03:37 PM IST
1/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messi’s Private Jet

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭০০০ কোটি টাকার মালিক লিয়োনেল মেসি। তিনদিনের চার শহর জুড়ে ভারত সফরে (Messi GOAT India Tour 2025) এসেছেন আর্জেন্টিনার রাজপুত্র। মেসি কিন্তু কোনও বিমান সংস্থার বিমানে আসেননি ভারতে। এসছেন একেবারে নিজের প্রাইভেট জেটে।   

2/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messi’s Private Jet

২০১৮ সালে মেসি কিনেছিলেন প্রাইভেট জেট। ব্যবসায়িক জেট বিমানের প্রধান নির্মাতা গালফস্ট্রিম অ্যারোস্পেস। ২০০৪ সালে আমেরিকান সংস্থার তৈরি বিলাসবহুল গালফস্ট্রিম ভি (মডেল জিভি, জি-ফাইভ নামেও পরিচিত) মডেল তৈরি করেছিল। সাত বছর আগে এই জেট ১৩৬ কোটি টাকায় মেসি কেনেন।   

3/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messi’s Private Jet

গালফস্ট্রিম ভি (জিভি) চরম বিলাসবহুল দীর্ঘ পাল্লার বিজনেস জেট। যা ৬৫০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যাত্রী বহনে সক্ষম। নিউ ইয়র্ক থেকে টোকিও ও লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিরমাহীন ভাবে উড়তে পারে।  

4/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messi’s Private Jet

গালফস্ট্রিম ভি ৫১০০০ ফুট উচ্চতায় উড়তে পারে। যার মানেই হল এটি বেশিরভাগ এয়ার ট্রাফিক এড়িয়ে চলতে পারে। ঘণ্টায় ৫৫০ মাইলের বেশি গতিতে উড়তে পারে। ৯৬.৪২ ফুট লম্বা এবং ২৫.৮৩ ফুট উঁচু হওয়ায় এর কেবিন গালফস্ট্রিমের জি৫০০ এবং জি৫৫০ মডেলের চেয়ে কিছুটা বেশি প্রশস্ত।  

5/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messi’s Private Jet

গালফস্ট্রিম ভি বিমানের ভিতরের অংশটি আরামের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি। ১৪টি হেলান দেওয়া আসন রয়েছে। যা সাতটি বিছানায় রূপান্তরিত হতে পারে। একটি রান্নাঘর এবং দু'টি ওয়াশরুমও রয়েছে। যার অর্থ মেসি চাইলে বিমানেই স্নান-খাওয়া সেরে আরামে ঘুম দিতে পারেন। 

6/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messi’s Private Jet

গালফস্ট্রিম ভি জেট মেসির ব্যক্তিগত ছোঁওয়া রয়েছে। বিমানের লেজে মেসির আইকনিক ১০ নম্বরটি খোদাই করা আছে। আর বিমানের সিঁড়িতে তাঁর স্ত্রী আন্তোনেলা এবং তিন সন্তান থিয়াগো, মাতেও ও সিরোর নাম লেখা রয়েছে।  

7/7

লিয়োনেল মেসির প্রাইভেট জেট

Lionel Messis Private Jet All you need to know

লিয়ো মেসি ছাড়াও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (গালফস্ট্রিম জি৬৫০), নেইমার জুনিয়র (এমব্রেয়ার লিগ্যাসি ৪৫০), জালাটন ইব্রাহিভোমিচ (সেসনা সাইটেশন লংগিটিউড), পল পোগবা (গালফস্ট্রিম জি২৮০), ডেভিড বেকহ্যাম (বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৩৫০), গ্যারেথ বেল (সেসনা সাইটেশন এক্সএল প্লাস) ও করিম বেঞ্জেমা (গালফস্ট্রিম জি৬৫০) নিজস্ব জেটের মালিক

