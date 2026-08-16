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LIQUOR BAN BIG UPDATE: 'অবিলম্বে বন্ধ করতেই হবে'! লিকার ব্যান নিয়ে এল বিরাট আপডেট, মদ্যপায়ীরা হাতের সব কাজ রেখে এখনই জানুন

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 16, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:27 PM IST

LIQUOR BAN BIG UPDATE: 'অবিলম্বে বন্ধ করতেই হবে'! লিকার ব্যান নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট। মদ্যপায়ীরা হাতের সব কাজ রেখে এখনই জানুন। বড় খবর চলে এসেছে এখনই...

Tamil Nadu Liquor Ban1/7

মদ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার!

তামিলনাড়ু জুড়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা টাসম্যাক-এর মাধ্যমে বিক্রিত ১১টি জনপ্রিয় মদের ব্র্যান্ডের উপর আরোপিত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা মাত্র তিন দিনের মধ্যেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হল! রাজ্যের আবগারি দফতর সংশ্লিষ্ট সংস্থার এমডিকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে ওই নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডগুলির স্থানান্তর ও বিক্রয় পুনরায় শুরু করার জন্য ডিপো ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলিকে অনুমতি দিয়েছে।

 

Enrica Enterprises Private Limited2/7

এনরিকা এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড

তিরুভাল্লুর জেলার পুনামাল্লিতে অবস্থিত এনরিকা এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেডের কারখানায়, এফএসএসএআই পরিদর্শনে পণ্যের লেবেলিং ও নামকরণে ত্রুটি এবং প্রাকৃতিকের অনুরূপ ও কৃত্রিম ফ্লেভারিং উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ১১টি ব্র্যান্ডের মধ্যে দশ ধরনের ব্র্যান্ডি ও এক ধরনের রাম ছিল। যা বিক্রি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ ১১ আগস্ট জারি করা হয়।

 

Liquor ban finally revoked3/7

মদ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল

নির্মাতারা নিয়মকানুন পুরোপুরি মেনে চলার নিশ্চয়তা দিয়ে আবেদন জানানোর পর ওই ১১টি ব্র্যান্ডের উপর আরোপিত নয়া নিষেধাজ্ঞা গত ১৪ অগাস্ট থেকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছে। ফলে ১১ অগাস্ট জারি করা নিষেধাজ্ঞা ১৪ অগাস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করা হয়।

 

Which are the 11 liquor brands?4/7

কোন ১১টি ব্র্যান্ড নিষিদ্ধ ছিল?

VSOP Exshaw Gold Brandy, Louis Vernant XO Blended Premium Brandy, McDowells VSOP Brandy (Blended Brandy), No.1 McDowells Fine Brandy (Indian Brandy), Mensclub Deluxe Brandy (Indian Brandy), Honey Bee Fine Brandy (Indian Brandy), Enrica VSOP Select Brandy, Enrica Platinum Reserve XO Brandy, Enrica Premium French Brandy, Veeran Special Brandy, এবং Enrica Old Indie Classic Dark Rum.

 

What Was the Earlier Order?5/7

আগে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন গত শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত ডিপো ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে, তিরুভাল্লুর জেলার পুনামাল্লির এনরিকা এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেডের উৎপাদিত ১১টি ব্র্যান্ডের মদের স্থানান্তর ও বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করতে।

 

TASMAC6/7

টাসম্যাক

FSSAI ১১টি পণ্যে প্রাকৃতিক-সদৃশ এবং কৃত্রিম সুগন্ধি উপাদান খুঁজে পেয়েছিল। টাসম্যাকের এমডি কে নান্থাকুমার সমস্ত সিনিয়র রিজিওনাল ম্য়ানেজার, ডিসট্রিক্ট ম্য়ানেজার, এবং ডিপো ম্যানেজারদের FSSAI-এর জারি করা নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

 

What FSSAI Said7/7

FSSAI কী বলেছিল

গত ১১ অগাস্ট এনরিকা এন্টারপ্রাইজেসের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে এফএসএসএআই-এর দক্ষিণ আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি পরিদর্শনের প্রেক্ষিতেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পরিদর্শনের পর, খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ১১ অগাস্টের আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কোম্পানির পরিবেশক, পাইকারি বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতাদের নির্দেশ দেয় যেন তারা ভোক্তাদের কাছে ওই পণ্যগুলো বিক্রি না করেন।

 

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