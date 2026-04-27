Liquor Price Hike: অবিশ্বাস্য হারে দাম বাড়তে চলেছে মদের, ১ মে থেকেই; বাড়তি খরচের জ্বালায় শান্তি নেই সুরাপায়ীদের

Liquor Price Hike: অবিশ্বাস্য হারে দাম বাড়তে চলেছে মদের, ১ মে থেকেই; বাড়তি খরচের জ্বালায় শান্তি নেই সুরাপায়ীদের
Liquor Price Hike Likely from May 1: মদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। কিছু প্রিমিয়াম এবং স্বল্প-অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়ের দামে সামান্য হেরফের হলেও হতে পারে, তবে বহুল ব্যবহৃত পণ্যগুলির দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
এই নিয়ে পঞ্চমবার
যত অ্যালকোহল, তত দাম
রাজ্য সরকারের জারি করা খসড়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'অ্যালকোহল-ইন-বেভারেজ' (AIB) বা সংশ্লিষ্ট পানীয়টিতে অ্যালকোহলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন কর-কাঠামো কার্যকর করা হবে। এই ব্যবস্থায়, যে মদে অ্যালকোহলের ঘনত্ব বেশি থাকবে, তার উপর করও বেশি ধার্য হবে; যা আগের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
মদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি
সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, এই নীতির লক্ষ্য হল কর ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত করা এবং ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। তবে শিল্প-সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এর তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে মদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। যদিও কিছু প্রিমিয়াম এবং স্বল্প-অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়ের দামে সামান্য হেরফের হতে পারে, তবে বহুল ব্যবহৃত পণ্যগুলোর দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
চারটি 'প্রাইস স্ল্যাব'
অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এবং ট্যাক্স
বিরক্ত
তহবিল জোগাড় করতে
কেউ কেউ অবশ্য সরকারের এই পদক্ষেপটিকে রাজ্যের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখছেন। তাঁদের মত, সরকারি 'গ্যারান্টি স্কিম' বা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির তহবিল জোগাড় করতে আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। যদিও কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, কর ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করা এবং রাজস্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই এই সংশোধনের মূল লক্ষ্য।
মদ সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত আপডেট
