English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Liquor Price Hike: অবিশ্বাস্য হারে দাম বাড়তে চলেছে মদের, ১ মে থেকেই; বাড়তি খরচের জ্বালায় শান্তি নেই সুরাপায়ীদের

Liquor Price Hike: অবিশ্বাস্য হারে দাম বাড়তে চলেছে মদের, ১ মে থেকেই; বাড়তি খরচের জ্বালায় শান্তি নেই সুরাপায়ীদের

Liquor Price Hike Likely from May 1: মদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। কিছু প্রিমিয়াম এবং স্বল্প-অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়ের দামে সামান্য হেরফের হলেও হতে পারে, তবে বহুল ব্যবহৃত পণ্যগুলির দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

| Apr 27, 2026, 07:48 PM IST
1/8

এই নিয়ে পঞ্চমবার

কর্নাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই নিয়ে পঞ্চমবারের মতো মদের উপর আবগারি শুল্ক সংশোধন করতে চলেছে। এর ফলে ১ মে থেকে নতুন দাম কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপটি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের উপভোক্তাদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

2/8

যত অ্যালকোহল, তত দাম

রাজ্য সরকারের জারি করা খসড়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'অ্যালকোহল-ইন-বেভারেজ' (AIB) বা সংশ্লিষ্ট পানীয়টিতে অ্যালকোহলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন কর-কাঠামো কার্যকর করা হবে। এই ব্যবস্থায়, যে মদে অ্যালকোহলের ঘনত্ব বেশি থাকবে, তার উপর করও বেশি ধার্য হবে; যা আগের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

3/8

মদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি

সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, এই নীতির লক্ষ্য হল কর ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত করা এবং ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। তবে শিল্প-সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এর তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে মদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। যদিও কিছু প্রিমিয়াম এবং স্বল্প-অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়ের দামে সামান্য হেরফের হতে পারে, তবে বহুল ব্যবহৃত পণ্যগুলোর দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

4/8

চারটি 'প্রাইস স্ল্যাব'

সংশোধনটি মূলত প্রথম চারটি 'প্রাইস স্ল্যাব' বা দামের স্তরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজ্যের আবগারি রাজস্বের প্রায় ৮০ শতাংশ এই স্তরগুলি থেকেই আসে। হুইস্কি, রাম, ব্র্যান্ডি এবং জিনের মতো জনপ্রিয় ক্যাটাগরির মদের দাম প্রতি কোয়ার্টার (১৮০ মিলি) বোতলে ১৫ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে।

5/8

অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এবং ট্যাক্স

বার এবং রেস্তোরাঁগুলিতে এর প্রভাব আরও বেশি অনুভূত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, সেখানে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এবং ট্যাক্স যুক্ত হয়ে গ্রাহকদের বিল আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

6/8

বিরক্ত

সরকারের এই পদক্ষেপ গ্রাহক এবং মদ ব্যবসায়ী-- উভয় পক্ষেরই সমালোচনার মুখে পড়েছে। অনেকেই বারবার দাম বাড়ানোর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ঘনঘন এই সংশোধন সাধারণ ক্রেতাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

7/8

তহবিল জোগাড় করতে

কেউ কেউ অবশ্য সরকারের এই পদক্ষেপটিকে রাজ্যের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখছেন। তাঁদের মত, সরকারি 'গ্যারান্টি স্কিম' বা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির তহবিল জোগাড় করতে আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। যদিও কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, কর ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করা এবং রাজস্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই এই সংশোধনের মূল লক্ষ্য।

8/8

মদ সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত আপডেট

বিজ্ঞপ্তিটি এখনও খসড়া পর্যায়ে থাকায় সংশ্লিষ্টরা আগামী দিনগুলিতে আরও স্পষ্ট বার্তার অপেক্ষায় রয়েছেন। যদি এটি কার্যকর হয়, তবে কর্নাটকের মদের বাজারে দামের ব্যাপক পরিবর্তন আসবে এবং কর নীতি ও জননীতি নিয়ে বিতর্ক আরও জোরালো হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

Mamata Banerjee: প্রচারের শেষদিনে কলকাতায় মেগা পদযাত্রা: &#039;ভোট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন না&#039;, সতর্ক করে দিলেন মমতা

Mamata Banerjee: প্রচারের শেষদিনে কলকাতায় মেগা পদযাত্রা: 'ভোট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন না', সতর্ক করে দিলেন মমতা

Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী: পশ্চিম বর্ধমানে ‘রেড অ্যালার্ট’, একাধিক জেলায় শিলাবৃষ্টি

IPL 2026 VIRAL CHAT: 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি', ভারতীয় তারকার সেই প্রস্তাবে রাজি সুন্দরী মালকিন, ভাইরাল স্ক্রিনশটে ঝড়

Petrol Pump close Big Update: জ্বালানির জ্বালার ভয়ংকর খবর: অস্বাভাবিক চাহিদায় সাপ্লাই নেই একফোঁটাও, বিরাট লাইন সারা রাত-- ঝাঁপ ফেলছে একের পর এক পেট্রল পাম্প

