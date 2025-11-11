Liquor Price Rise: বাড়ছে মদের দাম! নতুন সুরামূল্যে কি ঘুম উড়বে সুরারসিকদের? কবে থেকে এবং কতটা বেশি খরচ হবে এবার?
Liquor Price Rise in West Bengal: জয় গোস্বামীর নয়, বাঙালির ক্রিসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছে ঘোর ছন্দপতন! কেন?
আবগারি দফতরের বিজ্ঞপ্তি
১ ডিসেম্বর থেকেই
তার ফলে, এই নতুন নীতিতে রাজ্যে বিয়ার বাদে দেশি ও বিদেশি-সহ সব রকম মদের উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত উৎপাদক, ডিস্ট্রিবিউটর ও হোলসেল বিক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নতুন শুল্কহার কার্যকর হওয়ার আগে, ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে যতটা সম্ভব পুরনো দামে স্টক ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে। কারণ, ওই তারিখের পর আর পুরনো দামে ওই মদ বিক্রি করা যাবে না!
নতুন হার প্রযোজ্য
মদের বাজারে কিছুটা অস্থিরতা
কোন মদের দাম কতটা বাড়ছে?
সুরাসক্তির জন্য অতিরিক্ত ট্যাঁকের কড়ি
রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়বে?
কেন দাম বাড়ছে? অনুমান, নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। তবে মদের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে রাজস্বের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি হবে, তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তারা। পয়লা ডিসেম্বর থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হওয়ার মাসখানেক পরে রাজ্য সরকারের রাজস্ববৃদ্ধি কতটা হল, সেটা বোঝা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।
