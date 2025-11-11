English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Liquor Price Rise: বাড়ছে মদের দাম! নতুন সুরামূল্যে কি ঘুম উড়বে সুরারসিকদের? কবে থেকে এবং কতটা বেশি খরচ হবে এবার?

Liquor Price Rise in West Bengal: জয় গোস্বামীর নয়, বাঙালির ক্রিসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছে ঘোর ছন্দপতন! কেন?

| Nov 11, 2025, 03:15 PM IST
1/7

আবগারি দফতরের বিজ্ঞপ্তি

ইংরেজি নববর্ষের আগেই পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে সব ধরনের মদের দাম। সম্প্রতি আবগারি দফতরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে নতুন অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক কার্যকর হতে চলেছে। দাম বাড়ছে না শুধু বিয়ারের।

2/7

১ ডিসেম্বর থেকেই

তার ফলে, এই নতুন নীতিতে রাজ্যে বিয়ার বাদে দেশি ও বিদেশি-সহ সব রকম মদের উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত উৎপাদক, ডিস্ট্রিবিউটর ও হোলসেল বিক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নতুন শুল্কহার কার্যকর হওয়ার আগে, ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে যতটা সম্ভব পুরনো দামে স্টক ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে। কারণ, ওই তারিখের পর আর পুরনো দামে ওই মদ বিক্রি করা যাবে না!

3/7

নতুন হার প্রযোজ্য

তবে, এ-ও জানানো হয়েছে যে, যেসব স্টক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রি করা সম্ভব হবে না, সেগুলির উপর নতুন হার প্রযোজ্য হবে। 

4/7

মদের বাজারে কিছুটা অস্থিরতা

এই সিদ্ধান্তের ফলে ডিসেম্বরের শুরুতেই রাজ্যে মদের বাজারে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে বলে অনুমান সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের।

5/7

কোন মদের দাম কতটা বাড়ছে?

প্রশাসনের অবশ্য আশা, আগাম প্রস্তুতির ফলে বড় ধরনের জটিলতা হবে না। তবে, এখন সকলের একটাই প্রশ্ন-- কোন মদের দাম কতটা বাড়ছে?

6/7

সুরাসক্তির জন্য অতিরিক্ত ট্যাঁকের কড়ি

শুধু তাই নয়, আর একটা প্রশ্ন হল, ক্রিসমাসেও কি মৌতাতের জন্য অতিরিক্ত ট্যাঁকের কড়ি খসাতে হবে? হ্যাঁ, তা তো হবেই। কেননা, ১ ডিসেম্বর থেকে বাড়ছে মদের দাম। ফলে ক্রিসমাসের কড়া শীতে সুরাসক্তির জন্য পকেট থেকে খসবেই বেশি টাকা। 

7/7

রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়বে?

কেন দাম বাড়ছে? অনুমান, নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। তবে মদের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে রাজস্বের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি হবে, তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তারা। পয়লা ডিসেম্বর থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হওয়ার মাসখানেক পরে রাজ্য সরকারের রাজস্ববৃদ্ধি কতটা হল, সেটা বোঝা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। 

