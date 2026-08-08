আরও মহার্ঘ হচ্ছে সুরা! মদের প্রতি বোতলে এবার বসছে 'সবুজ কর'; মুখভার সুরারসিকদের

Liquor Prices Rise: খুব শীঘ্রই মদের দাম বাড়তে চলেছে। রাজ্য সরকার পরিবেশ পুনরুদ্ধারের তহবিলের জন্য বোতলপ্রতি নতুন একটি কর বসাচ্ছে। এর নাম 'গ্রিন সেস' বা পরিবেশ কর। খুব তাড়াতাড়িই এটা চালু করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খুব শীঘ্রই মদের দাম বাড়তে চলেছে। রাজ্য সরকার রিসাইক্লিং বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধার তহবিলের জন্য মদের বোতলপ্রতি সর্বোচ্চ ২০ টাকা পর্যন্ত নতুন একটি 'গ্রিন সেস' বা পরিবেশ কর চালু করার পরিকল্পনা করেছে। তবে, এই সেস বা কর থেকে সংগৃহীত অর্থ মদের ডিলারদের করযোগ্য টার্নওভারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে না। কোন রাজ্যে বসছে মদে এই নয়া কর?
বসছে নয়া কর। প্রতি বোতলে (Unit Container) সর্বোচ্চ ২০ টাকা পর্যন্ত সেস ধার্য করা হতে পারে। কাচের বোতল, জার, ফ্লাস্ক, ক্যান এবং টেট্রা প্যাক-সহ মানুষের পানের জন্য ব্যবহৃত সব ধরনের প্যাকেজিং বা কন্টেইনারেই এই কর প্রযোজ্য হবে।
গ্রিন সেস বসানোর অনেক কারণ। মূলত, ফেলে দেওয়া কাচ ও প্লাস্টিকের বোতল থেকে তৈরি বর্জ্য পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণীদের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনছে। আদালতের পক্ষ থেকেও পরিবেশগত ক্ষতি মোকাবিলার জন্য রাজ্যের উপর চাপ তৈরি হয়েছিল।
এর থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের ৬টি খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বোতল ও প্লাস্টিক কন্টেইনারের সঠিক পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা রিসাইক্লিং (Recycling) ও সেসব অপসারণ।
মাদকাসক্তি মুক্তি ও পুনর্বাসন কর্মসূচির খাতে। মদের নেশায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে জীবিকানির্বাহে সহায়তা প্রদান। অ্যালকোহল সেবনের ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতির বিষয়ে সচেতনতা প্রচার।
সবচেয়ে বড় কথা হল-- বন, বাস্তুতন্ত্র ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও তার পুনরুদ্ধার। এই খাতে খরচ হবে ওই টাকা।
পাশাপাশি থাকছে অন্যান্য পরিবেশগত বা সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিও। ২০০৬ সালের ভ্যাট (VAT) আইনে একটি নতুন ৩-এ (Section 3-A) ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে বিক্রয় কেন্দ্রে ভ্যাটের অতিরিক্ত হিসেবে এই "পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সেস" যুক্ত হবে।
কোন রাজ্যে বসছে মদে এই নয়া কর? তামিলনাড়ুতে। এই উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ুর বাণিজ্য ও রেজিস্ট্রেশন মন্ত্রী ডি লোগেশ তামিলসেলভান বিধানসভায় 'তামিলনাড়ু ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬' পেশ করেছেন।