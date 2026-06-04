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Liquor Prices slashed: অভিনব ভাবে কমল মদের দাম! প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলি একধাক্কায় ২৫% পর্যন্ত; মৌতাতে সুরাপ্রেমীরা

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:51 PM IST
Liquor Prices slashed according to AiB: উচ্চ অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের দাম বেড়েছে। বেশ কয়েকটি প্রিমিয়াম বিয়ার এবং লিকার ব্র্যান্ডের দাম ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে বলে জানা গিয়েছে।
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নতুন আবগারি শুল্ক ব্যবস্থা

কর্ণাটক সরকার গত ১১ মে একটি নতুন আবগারি শুল্ক ব্যবস্থা চালু করেছে। যার জেরে অ্যালকোহলের বিভাগের পরিবর্তে পানীয়তে অ্যালকোহলের (এআইবি) পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কর ধার্য হবে। 

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অ্যালকোহলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে

২০২৬-২৭ সালের রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া কর্তৃক ঘোষিত এই পদক্ষেপের ফলে, কর্ণাটক ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে অ্যালকোহলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আবগারি শুল্ক আরোপ করল। এই নীতির জেরে কিছু কিছু ব্র্যান্ডের দাম একধাক্কায় কমল ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। 

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৪৫ থেকে ৭০!

এই নিয়মের জেরে ৩৩০ মিলি থেকে ৬৫০ মিলি বিয়ার বোতলের দাম এখন ৪৫ টাকা! কোনও কোনওটার দাম ৭০ টাকা।  

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বিয়ারে বিশাল লাভ

এর মধ্যে বিয়ারপ্রেমীরা তো স্রেফ সুখের স্বর্গে বাস করছেন! কেননা, কিংফিশার প্রিমিয়াম, কিংফিশার আল্ট্রা, বাডওয়াইজার, হেইনেকেনের ক্ষেত্রে দাম কমল অনেকটা-- ২০-২৫ টাকা থেকে ৭৫-৭০  টাকা! 

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দামি রাম

তবে দাম বাড়ল রামের। রামের খুব পুরনো ব্র্যান্ড ওল্ড মংক! এতে ৪২.৮ শতাংশ অ্যালকোহল থাকে। এর দাম ৭৬৫ টাকা থেকে দাঁড়াল ৮৫০ টাকা!

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কর্ণাটকই প্রথম

কর্ণাটকে ৮ মে এ সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল। সেটা লাগু হল ১১ মে থেকে। পানীয়ে কতটা অ্যালকোহল, সেই হিসেবে মদের দাম নির্ধারণ করার নিয়ম লাগু করার ক্ষেত্রে কর্ণাটকই এ দেশে প্রথম। কী এই AiB? এটা হল-- প্রতি লিটার মদে অ্যালকোহলের পরিমাণের হিসাব।

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ক্ষুব্ধ ক্রেতা

দাম কমলেও সুরাপ্রেমীরা কিন্তু উপকৃত হচ্ছেন না। কারণ, বেশ কিছু এমআরপি আউটলেট ও ​​বার এখনও পুরনো লেবেলে ছাপা দামই নিচ্ছে। সরকার-ঘোষিত এই কম দামের সুবিধা এই গ্রাহকরা পাচ্ছেন না বলে বাড়ছে ক্ষোভ।

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এআইবি পলিসি

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