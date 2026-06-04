/Liquor Prices slashed: অভিনব ভাবে কমল মদের দাম! প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলি একধাক্কায় ২৫% পর্যন্ত; মৌতাতে সুরাপ্রেমীরা

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Liquor Prices slashed: অভিনব ভাবে কমল মদের দাম! প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলি একধাক্কায় ২৫% পর্যন্ত; মৌতাতে সুরাপ্রেমীরা
Published: Jun 04, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:51 PM IST
Liquor Prices slashed according to AiB: উচ্চ অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের দাম বেড়েছে। বেশ কয়েকটি প্রিমিয়াম বিয়ার এবং লিকার ব্র্যান্ডের দাম ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে বলে জানা গিয়েছে।