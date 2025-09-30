English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Liquor Shop Closed in Durga Puja 2025: সুরাপ্রেমীদের জন্য বড় আপডেট! বিজয়া দশমীতে পুরোপুরি বন্ধ মদের দোকান?

Durga Puja 2025: আগে বিজয়া দশমীতে বিকেল পাঁচটার পর বন্ধ রাখতে হত দোকান। তবে বদলেছে সেই নিয়ম। বহু বছর ধরে রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী পুজোর দিনগুলিতে খোলা থাকছে মদের দোকান। তবে এবার রয়েছে পরিবর্তন। 

| Sep 30, 2025, 06:26 PM IST
বিজয়া দশমীতে পুরোপুরি বন্ধ মদের দোকান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোয় আনন্দের সঙ্গেই মদ বিক্রির চাহিদাও প্রতি বছর আকাশছোঁয়া হয়। আগে অষ্টমীতে বন্ধ থাকত মদের দোকান।   

বিজয়া দশমীতে পুরোপুরি বন্ধ মদের দোকান?

আগে বিজয়া দশমীতে বিকেল পাঁচটার পর বন্ধ রাখতে হত দোকান। তবে বদলেছে সেই নিয়ম। বহু বছর ধরে রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী পুজোর দিনগুলিতে খোলা থাকছে মদের দোকান।   

বিজয়া দশমীতে পুরোপুরি বন্ধ মদের দোকান?

এবছর দুর্গোৎসবে একদিনের জন্য সেই নিয়মে ছেদ পড়ল। দশমীর দিন রাজ্যের সব মদের দোকান থাকবে সম্পূর্ণ বন্ধ।  

বিজয়া দশমীতে পুরোপুরি বন্ধ মদের দোকান?

পুলিস ও আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ অক্টোবর বুধবার একইসঙ্গে পড়েছে বিজয়া দশমী এবং গান্ধী জয়ন্তী।  

বিজয়া দশমীতে পুরোপুরি বন্ধ মদের দোকান?

গান্ধী জয়ন্তী মানেই ড্রাই ডে, তাই রাজ্য সরকারের পুজোর নিয়ম অতিক্রম করেই ওই দিন বন্ধ থাকবে দোকান। 

