অক্টোবরে কোন কোন দিন মদ বিক্রি বন্ধ থাকবে গোটা রাজ্যে? পুজোয় ক'দিন বন্ধ মদের দোকান, পানশালা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারের দুর্গাপুজোয় বেশ কিছু ক্ষেত্রে আসছে বড় বদল। প্রতিমার উচ্চতা, প্রতিমার ধরন, প্রতিমা বিসর্জন, মদ বিক্রি, পানশালার সময়সূচি ইত্যদি নানা কিছু নিয়ে এবারে পরিবর্তন আসছে।
উৎসবের আবহ শুরু। গণেশ পুজো হল। তার পরেই হল বিশ্বকর্মা পুজো। আর কয়েকদিনের অপেক্ষা। আসছে দুর্গাপুজো।
এবার দুর্গাপুজোয় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ হয়েছে। যেমন প্রতিমার উচ্চতা কতটার বেশি করা যাবে না, প্রতিমা বিসর্জন কীভাবে করা যাবে না-- ইত্যাদি। বিধিনিষেধ আরোপ হয়েছে মদ বিক্রির ক্ষেত্রেও।
এবার পুজোয় কবে কবে বন্ধ থাকবে মদের দোকান, তা নিয়েও বড় ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে দুর্গাপুজোর মধ্যে একদিন রাজ্য জুড়ে বন্ধ থাকবে মদের দোকান।
তবে, কথা হল, অক্টোবরে কিন্তু শুধু পুজোতেই মদের দোকান বন্ধ থাকছে, এমনটা নয়। অক্টোবরে আরও একদিন মদের দোকান বন্ধ থাকবে রাজ্য জুড়ে।
গতবছর দুর্গাদশমীতে রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ ছিল। এ বছরেও কি মহাষ্টমীর মতো দশমীতেও মদের দোকান বন্ধ থাকবে? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠছে। তবে, এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে সরকারের তরফে কোনও ঘোষণা শোনা যায়নি।
তবে, অষ্টমী ছাড়া এবছর অক্টোবের আর যেদিন মদে দোকান অবশ্যই বন্ধ থাকবে সেই দিনটি হল ২ অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। এই উপলক্ষে রাজ্যে সেদিন ড্রাই ডে থাকবে।