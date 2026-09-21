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অক্টোবরে কোন কোন দিন মদ বিক্রি বন্ধ থাকবে গোটা রাজ্যে? পুজোয় ক'দিন বন্ধ মদের দোকান, পানশালা?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:04 PM IST
Liquor Sale Rule in Bengal: এবারের দুর্গাপুজোয় বেশ কিছু ক্ষেত্রে আসছে বড় বদল। প্রতিমার উচ্চতা, প্রতিমার ধরন, প্রতিমা বিসর্জনের নিয়মের পাশাপাশি বদল আসছে মদের দোকানের খোলা-বন্ধের নিয়মেও।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারের দুর্গাপুজোয় বেশ কিছু ক্ষেত্রে আসছে বড় বদল। প্রতিমার উচ্চতা, প্রতিমার ধরন, প্রতিমা বিসর্জন, মদ বিক্রি, পানশালার সময়সূচি ইত্যদি নানা কিছু নিয়ে এবারে পরিবর্তন আসছে। 

আসছে দুর্গাপুজো1/6

আসছে দুর্গাপুজো

উৎসবের আবহ শুরু। গণেশ পুজো হল। তার পরেই হল বিশ্বকর্মা পুজো। আর কয়েকদিনের অপেক্ষা। আসছে দুর্গাপুজো।

দুর্গাপুজোয় বিধিনিষেধ2/6

দুর্গাপুজোয় বিধিনিষেধ

এবার দুর্গাপুজোয় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ হয়েছে। যেমন প্রতিমার উচ্চতা কতটার বেশি করা যাবে না, প্রতিমা বিসর্জন কীভাবে করা যাবে না-- ইত্যাদি। বিধিনিষেধ আরোপ হয়েছে মদ বিক্রির ক্ষেত্রেও।

রাজ্য জুড়ে বন্ধ3/6

রাজ্য জুড়ে বন্ধ

এবার পুজোয় কবে কবে বন্ধ থাকবে মদের দোকান, তা নিয়েও বড় ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে দুর্গাপুজোর মধ্যে একদিন রাজ্য জুড়ে বন্ধ থাকবে মদের দোকান।

অক্টোবরে কবে-কবে বন্ধ4/6

অক্টোবরে কবে-কবে বন্ধ

তবে, কথা হল, অক্টোবরে কিন্তু শুধু পুজোতেই মদের দোকান বন্ধ থাকছে, এমনটা নয়। অক্টোবরে আরও একদিন মদের দোকান বন্ধ থাকবে রাজ্য জুড়ে। 

দশমীতেও বন্ধ?5/6

দশমীতেও বন্ধ?

গতবছর দুর্গাদশমীতে রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ ছিল। এ বছরেও কি মহাষ্টমীর মতো দশমীতেও মদের দোকান বন্ধ থাকবে? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠছে। তবে, এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে সরকারের তরফে কোনও ঘোষণা শোনা যায়নি। 

গান্ধীজয়ন্তীতে6/6

গান্ধীজয়ন্তীতে

তবে, অষ্টমী ছাড়া এবছর অক্টোবের আর যেদিন মদে দোকান অবশ্যই বন্ধ থাকবে সেই দিনটি হল ২ অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। এই উপলক্ষে রাজ্যে সেদিন ড্রাই ডে থাকবে।

TAGS:
Liquor shops closed

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