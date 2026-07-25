/সুরাপ্রেমীদের জন্য ভয়ানক দুঃসংবাদ! রাত ৮টার পর আর কোথাও মিলবে না মদ, বন্ধ সব দোকান

Liquor Shops To Shut: সুরাপ্রেমীদের মাথায় হাত! সরকারের তরফে জারি করা হল বড় নির্দেশ।
স্বাভাবিক দিনগুলোতে রাত ১০টা পর্যন্ত মদের দোকান খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও, এবার বড় নির্দেশ সরকারের।
রাত ৮টা বাজলেই বন্ধ করতে হবে সব দোকান। সপ্তাহান্তে রাত ৮টার পর আর কোনও দোকান খুলে রাখা যাবে না।
পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে বড় সিদ্ধান্ত সরকারের। রাত ৮টার মধ্যে সব মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নিট প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে পড়ুয়া বিক্ষোভ। আর সেই আন্দোলনের জেরেই বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।
উইকেন্ডে রাত ৮টার পর আর কোনও মদের দোকান খোলা থাকবে না রাজধানী দিল্লির বুকে।
অন্যান্য সময় স্বাভাবিক দিনে রাজধানী দিল্লিতে রাত ১০টা পর্যন্ত মদের দোকান খোলা রাখার অনুমতি থাকে।
কিন্তু যন্তর মন্তরে পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে সেন্ট্রাল দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার উদ্দেশে দিল্লি পুলিশের সুপারিশে উইকেন্ডে আগাম দোকান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আচমকা দোকান বন্ধ করে দেওয়ায় অনেক ক্রেতাই সমস্যায় পড়েন।
শেষে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, সপ্তাহান্তেও একই নিয়ম বলবৎ থাকবে।
উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।