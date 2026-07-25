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সুরাপ্রেমীদের জন্য ভয়ানক দুঃসংবাদ! রাত ৮টার পর আর কোথাও মিলবে না মদ, বন্ধ সব দোকান

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 25, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:45 PM IST

Liquor Shops To Shut: সুরাপ্রেমীদের মাথায় হাত! সরকারের তরফে জারি করা হল বড় নির্দেশ।

 

বড় নির্দেশ সরকারের1/10

বড় নির্দেশ সরকারের

স্বাভাবিক দিনগুলোতে রাত ১০টা পর্যন্ত মদের দোকান খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও, এবার বড় নির্দেশ সরকারের।

রাত ৮টা বাজলেই2/10

রাত ৮টা বাজলেই

রাত ৮টা বাজলেই বন্ধ করতে হবে সব দোকান। সপ্তাহান্তে রাত ৮টার পর আর কোনও দোকান খুলে রাখা যাবে না।

বন্ধ মদের দোকান3/10

বন্ধ মদের দোকান

পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে বড় সিদ্ধান্ত সরকারের। রাত ৮টার মধ্যে সব মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনের জেরে বড় সিদ্ধান্ত4/10

আন্দোলনের জেরে বড় সিদ্ধান্ত

নিট প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে পড়ুয়া বিক্ষোভ। আর সেই আন্দোলনের জেরেই বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।

রাত ৮টার পর 5/10

রাত ৮টার পর

উইকেন্ডে রাত ৮টার পর আর কোনও মদের দোকান খোলা থাকবে না রাজধানী দিল্লির বুকে। 

রাত ১০টা পর্যন্ত 6/10

রাত ১০টা পর্যন্ত

অন্যান্য সময় স্বাভাবিক দিনে রাজধানী দিল্লিতে রাত ১০টা পর্যন্ত মদের দোকান খোলা রাখার অনুমতি থাকে।

পুলিশের সুপারিশে 7/10

পুলিশের সুপারিশে

কিন্তু যন্তর মন্তরে পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে সেন্ট্রাল দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার উদ্দেশে দিল্লি পুলিশের সুপারিশে উইকেন্ডে আগাম দোকান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আচমকা দোকান বন্ধ8/10

বৃহস্পতিবার আচমকা দোকান বন্ধ

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আচমকা দোকান বন্ধ করে দেওয়ায় অনেক ক্রেতাই সমস্যায় পড়েন।

সপ্তাহান্তেও একই নিয়ম9/10

সপ্তাহান্তেও একই নিয়ম

শেষে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, সপ্তাহান্তেও একই নিয়ম বলবৎ থাকবে। 

পরবর্তী সিদ্ধান্ত পরে10/10

পরবর্তী সিদ্ধান্ত পরে

উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।

TAGS:
Liquor Shops To Shut

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