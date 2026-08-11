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রেকর্ড বিক্রি অতীত! কৌশিকী অমাবস্যায় টানা ৩ দিন-ই বন্ধ মদের দোকান, সুরাপ্রেমীদের মাথায় হাত

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 11, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:33 PM IST

Liquor shops to shut: প্রতি বছর এই ৩ দিন রেকর্ড টাকার মদ বিক্রি হত। প্রায় ৪ লাখ টাকার মদও বিক্রি হয়েছে! রাতভর সুরাপ্রেমীদের আসর বসত যত্রতত্র। সেই ছবি এবার অতীত হতে চলেছে।

 

 

বন্ধ মদের দোকান1/8

বন্ধ মদের দোকান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ৩ দিন বন্ধ মদের দোকান। কৌশিকী অমাবস্যায় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। 

কৌশিকী অমাবস্যায় উলটপুরাণ2/8

কৌশিকী অমাবস্যায় উলটপুরাণ

প্রতিবছর কৌশিকী অমাবস্যায় যখন টানা ৩ দিন ধরে ২৪ ঘণ্টা দেদার মদের বিকিকিনি চলত! সেখানে দাঁড়িয়ে এবছর উলটপুরাণ। 

কড়া সিদ্ধান্ত3/8

কড়া সিদ্ধান্ত

রেকর্ড বিক্রি নয়! এবার কৌশিকী অমাবস্যায় একেবারে টানা ৩ দিন মদের দোকান বন্ধ তারাপীঠে। কড়া সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।

৩ দিন বন্ধ মদের দোকান4/8

৩ দিন বন্ধ মদের দোকান

রামপুরহাট মুনসুবা মোড় থেকে তারাপীঠ বেসিক মোড় পর্যন্ত প্রায় ২৫ টি সরকারি লাইসেন্সধারী মদের দোকান রয়েছে। 

রেকর্ড টাকার মদ বিক্রি5/8

রেকর্ড টাকার মদ বিক্রি

প্রতি বছর কৌশিকী অমাবস্যার ৩ দিন লম্বা লাইন পড়ত দোকানগুলির সামনে। রেকর্ড টাকার মদ বিক্রি হত। রাতভর সুরাপ্রেমীদের আসর বসত যত্রতত্র।

কোন ৩ দিন6/8

কোন ৩ দিন

কিন্তু এবার প্রশাসনের কড়া সিদ্ধান্তে সেই ছবি আর দেখা যাবে না। কৌশিকী আমাবস্যার দিন ও তার আগেরদিন ও পরের দিন তারাপীঠে বন্ধ থাকবে মদের দোকান। 

৪ লাখ টাকার মদ বিক্রি 7/8

৪ লাখ টাকার মদ বিক্রি

প্রসঙ্গত,  কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে উৎসব চলাকালীন প্রতি বছরই কোটি কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়। প্রায় ৪ লাখ টাকার মদও বিক্রি হয়েছে!

পুষ্পবৃষ্টির পরিকল্পনা 8/8

পুষ্পবৃষ্টির পরিকল্পনা

কিন্তু এবছর কৌশিকী অমাবস্যার দিন তারকেশ্বর ও তারাপীঠ দুই মন্দিরেই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পুষ্পবৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। তাই কড়া প্রশাসন।

TAGS:
Liquor Shops To Shut

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